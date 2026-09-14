Мосгорсуд признал законным приговор бывшим топ-менеджерам ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»
Мосгорсуд признал обоснованным приговор, вынесенный бывшим топ-менеджерам подведомственного Министерству транспорта России ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» во главе с экс-руководителем предприятия Юрием Спасским. Они получили различные сроки лишения свободы за хищение около 60 млн руб., выделенных на обеспечение безопасности населения на транспорте в период пандемии 2020 года. Вину фигуранты не признавали, однако в апелляции один из них, Виктор Парахин, который является братом мэра Орла, позицию изменил и с обвинением согласился. Ему суд смягчил наказание на полгода.
Как стало известно “Ъ”, в начале сентября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор, вынесенный в ноябре прошлого года бывшим главе «ЗащитаИнфоТранса» Юрию Спасскому, его заместителю Виктору Парахину и замначальника департамента информационных технологий Роману Лаврентьеву. Двум первым Симоновский суд столицы в качестве наказания назначил по 7,5 года лишения свободы, третьему — на год меньше.
Согласно материалам дела, фигуранты обвинялись в хищении около 60 млн руб. бюджетных средств, выделенных Минтрансом для развития в 2020–2021 годах Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности в условиях борьбы с распространением коронавируса. ФГУП привлекло в качестве исполнителя работ ООО «Инфорион», с которым был заключен договор на 59 млн руб. Однако, как позже установило следствие, предусмотренных договором работ выполнено не было. В частности, при проведенной министерством проверке выяснилось, что некоторые программные элементы не работали.
По версии следствия, фигуранты дела, помимо договора с ООО «Инфорион», пытались получить дополнительное финансирование работ по развитию Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности. В июне 2020 года они подготовили и направили руководству Минтранса финансово-экономическое обоснование на 180,5 млн рублей, которое следствие считает заведомо завышенным. Минтранс в июле отправил документы на экспертизу в Минцифры, и в конце августа было получено отрицательное заключение: обоснование признали нецелесообразным.
В сентябре 2020 года, по материалам дела, фигуранты направили запросы в подконтрольные им ООО «Вектор Технологии» и ООО «Статус Комплайнс» на подготовку коммерческих предложений по совершенствованию работы ЕГИС в условиях пандемии. Эти фирмы подобными проблемами не занимались, но сформировали предложения по модернизации работы системы на 106 млн рублей и оказанию информационных услуг на 93 млн рублей; позже общая стоимость работ была снижена до 100 млн рублей.
ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» при этом являлось создателем ЕГИС ОТБ и фактически единственным исполнителем госзаказов Минтранса на выполнение работ по программе обеспечения безопасности населения на транспорте.