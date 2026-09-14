«Очень негативный фактор»

«Мы видим выпадение огромного количества нефти». В Кремле приветствовали призыв Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому прекратить атаки на российские НПЗ. Причина — дефицит дизельного топлива на мировых рынках. Между тем Киев не торопится выполнять требование президента США. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что заявления Трампа носят исключительно предвыборный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Дональд Трамп побывал с двухдневным визитом в Ирландии, где в частности посетил престижный турнир по гольфу Amgen Irish Open, который проходил на роскошном курорте Trump International Golf Links на побережье Атлантического океана. Понятно, кому он принадлежит. Президент США использовал поездку для многочисленных ярких заявлений — в частности, он призвал к объединению страны и обещал отменить пошлины на ирландский виски. Одновременно он пригрозил заградительными барьерами ЕС и Китаю, если те не пойдут на уступки Вашингтону.

И, конечно же, нельзя не отметить публичный призыв к Владимиру Зеленскому прекратить удары по российским НПЗ, которые производят дизель. В мире ощущается дефицит этого вида топлива — цены на него растут, и Северная Америка здесь не исключение. Трамп практически уверен, что главная причина — отнюдь не Ближний Восток, а в основном действия Украины. Причем, что характерно, глава Белого дома в принципе не против украинских ударов по РФ. Но он просит решить проблему дизеля. А целей и без этого хватает.

Примечательно, что свой призыв он повторил дважды: один раз в ходе гольф-турнира и второй — общаясь с журналистами на борту самолета по пути домой. Мол, он обсуждал эту проблему с Зеленским. Но правда до чего они договорились, президент США так и не сказал. В Кремле, между тем, заочно поспорили с Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выпадение российских нефтепродуктов действительно повлияло на мировые рынки, однако главная причина — все-таки именно Персидский залив и боевые действия там.

В целом есть большие сомнения, что Владимир Зеленский услышит главного своего партнера. При этом создается такое впечатление, что Трамп скорее хочет оправдать свою ближневосточную кампанию, нежели как-то повлиять на украинскую историю. В целом рост цен на топливо накануне выборов в Конгресс — очень негативный фактор для 47-го президента Соединенных Штатов. Тем более что в ближайшие дни нельзя исключать масштабных вбросов компромата — как против самого лидера, так и его семьи. Собственно, это уже происходит. Сильно давить на Украину — помочь противникам-демократам, которые продолжают обвинять его в больших симпатиях к Москве.

В этой связи логично предположить, что Трамп наоборот предпримет жесткие действия в отношении Кремля, дабы показать, что ни с каким Путиным он в дружбе не состоит. Так уже было во время его первого срока. Что же касается Зеленского — его ответ очевиден: он скажет «нет», тем более что это и есть большой повод вновь призвать к энергетическому перемирию и скорейшему заключению мирных соглашений. Возможно, Трамп и ставит такую задачу — подтолкнуть переговоры, которые, несмотря на то что они вроде как должны возобновиться, продолжают находиться в тупике.

Дмитрий Дризе