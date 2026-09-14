Российские регионы расставили по уровню безопасности дорожного движения

Союз российских городов опубликовал обновленный рейтинг безопасности дорожного движения. Авторы исследования вывели показатели социального риска (количество ДТП на 100 тыс. населения), транспортного риска (количество ДТП на 10 тыс. транспортных средств) и тяжести последствий (число погибших на 100 ДТП) на основе статистики 2025 года ГИБДД, Росстата, МВД и других источников. По итогам расчетов каждый регион получил индивидуальный статус-оценку. При составлении рейтинга также учитывались уровень финансирования дорожной инфраструктуры, количество камер и автомобилей и другие показатели.

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В пятерку передовых по уровню безопасности вошли: Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Томская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, а возглавила рейтинг Чечня. Так, в последнем регионе смонтирована 201 дорожная камера (или 1,5 штуки на 100 км дорог), а местные водители получают в среднем 2,4 штрафа за превышение скорости на одну машину в год (этот показатель снизился на 17% в сравнении с 2024 годом). В Чечне в 2025 году произошло лишь 130 ДТП, а социальный риск региона оценивается в 2,85 балла.

Самый низкий уровень безопасности движения отмечен в Еврейской автономной области, Республике Алтай, Орловской области, Калмыкии, Забайкальском крае и Республике Тыва. В последнем регионе, например, насчитывается 63 дорожные камеры (0,7 штуки на 100 км пути), водители получают 1,6 штрафа за превышение скорости в среднем в год, а в 584 ДТП погибло за прошедший год 111 человек. В исследовании упоминается, что больше всего за год выросла общая оценка безопасности в Сахалинской области, а упала — в Орловской области (см. рисунок).

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Рейтинг был впервые опубликован в 2024 году. Тогда его методику готовили Общественный совет при Минтрансе и Высшая школа экономики. В нынешнем исследовании учитывается больше показателей, в частности процент совершенных ДТП в нетрезвом виде, выездов на встречку, обеспеченность региона врачами. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь в рейтинге упоминаются, но итоговых оценок безопасности у этих регионов нет. Авторы исследования объясняли это плотностью движения в больших городах и тем, что «расчеты по ним существенно исказили бы картину по другим регионам». Чукотка и Ненецкий автономный округ остались без оценок, наоборот, из-за слишком малой протяженности дорог и, как следствие, числа аварий.

Иван Тяжлов