На юго-востоке Ирана застрелили суннитского священнослужителя

Составлено ИИ-Ассистентъ

Связь убийства с «Джаиш уль-Адль» пока нельзя считать установленной: подтверждено лишь, что источники связали с группировкой нападение, детали которого власти обещали сообщить позднее. При этом сама организация имеет документированную историю вооруженных акций на юго-востоке Ирана, поэтому ее упоминание указывает на возможный силовой, а не только бытовой или криминальный контекст происшествия.

«Джаиш уль-Адль» создана в 2012 году; в 2013 году ее участники заявляли, что намерены «защищать права белуджей» — суннитского меньшинства в преимущественно шиитском Иране. Группировка действует в основном на юго-востоке Ирана, в приграничном с Пакистаном районе, и время от времени нападает на иранские силы безопасности; 8 июля 2023 года ее боевики атаковали полицейский участок в Захедане и убили двоих силовиков.