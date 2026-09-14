Axios: Anthropic не откажется от IPO из-за споров о безопасности ИИ
Компания Anthropic по-прежнему планирует выйти на биржу в 2026 году, несмотря на разгоревшиеся в последние дни дискуссии о глобальных угрозах неконтролируемого развития новейшего ИИ. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на собранные экспертные мнения.
Отмечается, что Anthropic рассматривает последние события как аргумент в пользу IPO, утверждая, что статус публичной компании повышает прозрачность и, следовательно, безопасность деятельности. Компания уже пообещала провести независимую оценку своих новейших моделей и возможное замедление их запуска.
Ранее OpenAI, разработавшая ИИ-модель ChatGPT, объявила, что не будет проводить IPO в 2026 году из-за потенциальных проблем с безопасностью ИИ.
IPO само по себе не является проверкой безопасности ИИ-моделей. В предложенной главой Anthropic Дарио Амодеи конструкции контроль должны обеспечивать встроенные оценщики для проверки соблюдения процессов безопасности, общие стандарты безопасности, создаваемые объединением передовых ИИ-компаний, и глобальная координация правительств — публичный статус компании сам по себе ни один из этих механизмов не создает.
Масштаб риска, который такие меры должны учитывать, Амодеи в сентябре 2026 года связывал с возможностью появления через 6–12 месяцев устойчивой бот-сети, способной причинить ущерб на сотни миллиардов долларов, с дальнейшим ростом ущерба, если ИИ станет мощнее без необходимых мер безопасности.
При этом заявка на IPO, направленная 1 июня 2026 года в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, оставалась конфиденциальной: количество акций и цена размещения не были определены, так что на этом этапе размещение еще не раскрывало рынку даже собственные параметры.