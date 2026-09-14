Axios: Anthropic не откажется от IPO из-за споров о безопасности ИИ

Компания Anthropic по-прежнему планирует выйти на биржу в 2026 году, несмотря на разгоревшиеся в последние дни дискуссии о глобальных угрозах неконтролируемого развития новейшего ИИ. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на собранные экспертные мнения.

Отмечается, что Anthropic рассматривает последние события как аргумент в пользу IPO, утверждая, что статус публичной компании повышает прозрачность и, следовательно, безопасность деятельности. Компания уже пообещала провести независимую оценку своих новейших моделей и возможное замедление их запуска.

Ранее OpenAI, разработавшая ИИ-модель ChatGPT, объявила, что не будет проводить IPO в 2026 году из-за потенциальных проблем с безопасностью ИИ.

Екатерина Наумова