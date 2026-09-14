Минобороны России заявило об ударе по сухогрузу в Одессе и ж/д на западе Украины
Российские военнослужащие нанесли удар по сухогрузу, который перевозил грузы для обеспечения ВСУ, в порту Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, атаке вооруженных сил РФ подверглась железнодорожная инфраструктура в западных регионах Украины. По данным российского оборонного ведомства, пораженные объекты ж/д использовались для перевозки грузов военного назначения из стран Европы.
Портовый эпизод имеет значение не только из-за самого судна: через портовую инфраструктуру проходит разгрузка военной техники, снаряжения и других грузов. 25 августа 2026 года, по данным Минобороны России, в порту Южный было поражено судно с грузом для ВСУ, а также инфраструктура для разгрузки военной техники и снаряжения.
В октябре 2024 года ведомство сообщало об уничтожении контейнеровоза с боеприпасами: по его данным, ракетный удар был нанесен в момент разгрузки судна, доставившего партию боеприпасов из Европы, после чего началась детонация. Такая предыстория показывает, что портовой узел связывает морскую доставку с приемом военного груза на берегу.