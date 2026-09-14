Минобороны России заявило об ударе по сухогрузу в Одессе и ж/д на западе Украины

Российские военнослужащие нанесли удар по сухогрузу, который перевозил грузы для обеспечения ВСУ, в порту Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, атаке вооруженных сил РФ подверглась железнодорожная инфраструктура в западных регионах Украины. По данным российского оборонного ведомства, пораженные объекты ж/д использовались для перевозки грузов военного назначения из стран Европы.