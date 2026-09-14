Черноземье 14.09.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 15 сентября Австралийский доллар 60,2920 Английский фунт 114,1070 Белорусский рубль 27,8706 Гонконгский доллар* 10,7503 Дирхам ОАЭ 22,9643 Доллар США 84,3363 Евро 97,7626 Индийская рупия** 88,1032 Казахстанский тенге** 18,7036 Канадский доллар 60,8224 Китайский юань 12,5353 СДР 115,6976 Сингапурский доллар 66,4589 Турецкая лира* 17,3982 Украинская гривна* 18,9019 Шведская крона* 86,9984 Швейцарский франк 102,9873 Японская иена** 54,8886 *За 10. **За 100.