Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 15 сентября

Австралийский доллар 60,2920
Английский фунт 114,1070
Белорусский рубль 27,8706
Гонконгский доллар* 10,7503
Дирхам ОАЭ 22,9643
Доллар США 84,3363
Евро 97,7626
Индийская рупия** 88,1032
Казахстанский тенге** 18,7036
Канадский доллар 60,8224
Китайский юань 12,5353
СДР 115,6976
Сингапурский доллар 66,4589
Турецкая лира* 17,3982
Украинская гривна* 18,9019
Шведская крона* 86,9984
Швейцарский франк 102,9873
Японская иена** 54,8886

*За 10. **За 100.