Бани стали парить зумеров

В Москве становится больше бань. Сейчас в столице их больше 16,5 тыс., пишут «Ведомости». Рынок перешел к росту после спада 2025-го. Объем этого сегмента оценивается в 14 млрд руб. — на 3 млрд больше, чем в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Но рост индустрии обеспечивают в основном крупные термальные комплексы, которые к классической бане относятся только условно, отметил президент «Банного союза» Иван Бояринцев:

«Объем рынка, связанный с большим количеством строящихся новых объектов именно такой массовой системы, где человек за 1,5 тыс. руб. получает доступ к десяткам различных бассейнов, бань, саун и каких-то термальных услуг, — вот этот объем ярко отличается от того, что было в 2025 году. Ценник опять-таки снижается, объем людей, привыкающих к такой форме обслуживания, становится все больше, то есть с каждым днем все больше людей стремятся получить именно эту услугу.

Рынок просто перераспределился. Если раньше он в первую очередь касался индивидуальных предпринимателей, и они зарабатывали основные деньги на банных процедурах и услугах, то сейчас рынок перешел в руки больших корпораций, то есть они потихонечку вытесняют частных предпринимателей. Сейчас побеждает формат, в котором есть большой термальный комплекс с потоковой системой по типу аквапарка, где огромные площади, бассейны, незначительная доля ресторанного сегмента и очень небольшая цена на входе».

Россияне стали искать новые форматы для отдыха и общения после пандемии коронавируса, отмечают игроки рынка.

В бани уже не приходят шумными компаниями. Караоке или бильярд после парной считаются устаревшей формой. Теперь фокус на здоровье и тихую перезагрузку, говорит основатель проекта «Кейв» Олег Толстой:

«Мы стоим немножечко ближе к wellness и SPA, а не к бане, то есть мы не стали идти в сторону традиционной бани, а в поиске состояния, которое получается в результате. Мы наблюдаем достаточно заметное смещение в эту сторону. Люди меньше ищут от бани как развлечения и каких-то дополнительных услуг в сторону какого-то результата, состояния, зачем ходить в баню. В целом люди хотят переключиться, голову очистить.

Баня, в целом, построена на режиме встречной активации — дать яркий пар, перевести организм в режим спасения и потом получить определенные эффекты, когда все закончилось. Замечаем, что меняется мотивация, зачем люди приходят. Если вначале приходили за чем-то новым попробовать, сейчас все больше приходят по рекомендации за состоянием. Есть 1,5-часовой сеанс, и он стоит 5-7 тыс. руб. в зависимости от того, утром или вечером, и длинный сеанс, 3 часа, — 11 тыс. руб. с человека».

Портрет типичного посетителя бани за последнее время изменился, говорят игроки рынка.

На фоне хронической усталости и постоянного цифрового шума парение стало популярным видом отдыха среди зумеров и миллениалов. Forbes писал, что примерно две трети клиентов моложе 35.

Светлана Белова