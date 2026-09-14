Акции «Самолета» подешевели почти на 10%

Акции девелопера «Самолет» на торгах Мосбиржи, по данным на 17:42, упали на 8,8%, до 300,4 руб. за бумагу. На открытии торгов акции стоили 330 руб. за штуку.

Аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Елена Кожухова полагает, что «инвесторов, очевидно, насторожила история с делистингом конкурента ПИК».

ПИК объявил о делистинге 7 сентября. Незадолго до этого мажоритарный акционер — АО «Недвижимые активы» — консолидировал 98% акций компании, и решил выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. Цена выкупа — 551,4 руб. за акцию.