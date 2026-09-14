Акции «Самолета» подешевели почти на 10%
Акции девелопера «Самолет» на торгах Мосбиржи, по данным на 17:42, упали на 8,8%, до 300,4 руб. за бумагу. На открытии торгов акции стоили 330 руб. за штуку.
Аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Елена Кожухова полагает, что «инвесторов, очевидно, насторожила история с делистингом конкурента ПИК».
ПИК объявил о делистинге 7 сентября. Незадолго до этого мажоритарный акционер — АО «Недвижимые активы» — консолидировал 98% акций компании, и решил выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. Цена выкупа — 551,4 руб. за акцию.
Акции «Самолета» исторически очень ликвидны из-за большой доли розничных инвесторов в структуре акционеров, поясняли в самой компании. Именно поэтому биржевые новости быстро и резко отражаются в котировках: ранее аналитик ФГ «Финам» связывал сильную реакцию бумаг «Самолета» на биржевое сообщение с высокой долей спекулянтов среди акционеров.
Масштаб этой особенности был заметен в ноябре 2024 года: объем торгов акциями «Самолета» на Московской бирже достиг 112 млрд руб. — максимума с момента IPO в конце 2020 года, почти вдвое превысив капитализацию компании (59,8 млрд руб. на 3 декабря). Высокий оборот означает, что при смене настроений инвесторов в бумаге одновременно проходит значительный поток сделок, усиливая движение котировок — что и проявилось в текущем падении на фоне новостей о делистинге ПИК.