Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо в мелкооптовом сегменте
Вице-премьер Александр Новак на совещании поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг внутреннего рынка топлива. В частности, необходимо усилить контроль за ценами в мелкооптовом сегменте топливного рынка, сообщили в правительстве.
Вице-премьер России Александр Новак
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Во время мероприятия ФАС заявила о возбуждении 55 антимонопольных дел и выдаче 83 предупреждений, из них 51 уже исполнено. Кроме того, вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо близкими к уровню инфляции.
Дефицит на рынке топлива в России возник в конце мая из-за участившихся украинских атак на НПЗ. Это привело к очередям на заправках и резкому скачку цен на топливо. ФАС регулярно отчитывается о контроле за ценообразованием на российских АЗС.
Мелкооптовый сегмент чувствителен к нехватке ресурса на бирже: в августе 2026 года независимые операторы сообщали, что из-за этого вынуждены закупать топливо по высоким ценам. Ранее, в сентябре 2025 года, расхождение между биржевыми котировками и стоимостью мелкооптовых поставок объясняли региональным дефицитом топлива и длительными сроками отгрузки по биржевым сделкам.
Механизм контроля, который рассматривало правительство, включает учет поставок нефтепродуктов объемом от одной тонны, установление индикативных цен по регионам и усиление контроля за стоимостью топлива классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». В отношении компаний, завышающих цены, регуляторы будут обязаны принимать меры. Такой набор инструментов направлен на то, чтобы отклонения цен в небольших партиях становились заметнее и давали основание для адресного вмешательства.