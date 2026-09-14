Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо в мелкооптовом сегменте

Вице-премьер Александр Новак на совещании поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг внутреннего рынка топлива. В частности, необходимо усилить контроль за ценами в мелкооптовом сегменте топливного рынка, сообщили в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер России Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Вице-премьер России Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Во время мероприятия ФАС заявила о возбуждении 55 антимонопольных дел и выдаче 83 предупреждений, из них 51 уже исполнено. Кроме того, вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо близкими к уровню инфляции.

Дефицит на рынке топлива в России возник в конце мая из-за участившихся украинских атак на НПЗ. Это привело к очередям на заправках и резкому скачку цен на топливо. ФАС регулярно отчитывается о контроле за ценообразованием на российских АЗС.