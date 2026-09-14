Загрузка отелей Сочи упала на 16%

По итогам восьми месяцев 2026 года заполняемость отелей в России снизилась на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Hotel Advisors. Больше всего показатель упал на побережье Сочи (минус 16,4%), в Волгограде (минус 15,1%) и Перми (минус 13,7%).

«Мы слышим, что у нас растет турпоток, но загрузка гостиниц снижается. Это могут объяснять перетоком в квартиры, апартаменты или еще что-то. На самом деле мы делали отдельные исследования, которые показали, что большого перетока нет. Это общерыночная история»,— рассказал основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко на конференции ИД «Коммерсантъ».

По информации Hotel Advisors, загрузка в январе-августе выросла всего в нескольких локациях — Тобольске (плюс 9,3%), Республике Алтай (плюс 5,3%), Великом Новгороде (плюс 2,6%), Ленинградской области (плюс 1,6%) и Архызе (1,4%). По словам господина Данильченко, в большинстве локаций сезонной коррекции не произошло, поэтому к концу года отрицательная динамика затронет все города.

Вслед за снижением спроса сокращается и доходность гостиниц, отметил эксперт. Средний тариф за ночь (ADR) в российских отелях по итогам восьми месяцев 2026 года снизился на 2,2% год к году. Показатель дохода на доступный номер (RevPAR) за тот же период упал на 8,3%.

Как писал «Ъ», по итогам лета ключевые российские курортные регионы продемонстрировали снижение доли в общем объеме бронирований. В случае Краснодарского края спрос сократился с 13,6% до 12,4%, Крыма — более чем в два раза. Это связано и с общим падением популярности отдыха в России (на 5–6%), и с перераспределением оставшегося потока на другие регионы.