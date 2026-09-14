ЦБ запустил сервис анонимных жалоб на теневых руководителей финорганизаций

Банк России расширил функционал сервиса анонимного информирования. Теперь регулятор будет принимать сообщения о лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей.

«Теневые руководители — это люди, которые могут реально принимать решения в банке, страховой компании или другой финансовой организации, но формально не числятся в руководстве»,— объяснили в пресс-релизе ЦБ. К ним регулятор относит, например, советников и помощников, которые на практике дают указания, а также лиц, которые используют доверенность для контроля за организацией или принуждают официальное руководство к определенным действиям.

Банк России обещает сохранить анонимность заявителя: не запрашивать персональные данные и обеспечить конфиденциальность. Осведомитель может направить переписку, доверенности и иные сведения через сайт регулятора.