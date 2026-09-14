«Самотлорнефтепромхим» не смог оспорить начисление 9,3 млрд за вред экологии ХМАО

Арбитражный суд Тюменской области отказал АО «Самотлорнефтепромхим» в удовлетворении требований к Северо-Уральскому межрегиональному управлению Росприроднадзора, следует из картотеки суда. Компания пыталась оспорить повторную проверку декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за 2023 год. По итогам повторного контроля ведомство рассчитало недоимку примерно в 9,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«В удовлетворении заявленных требований отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд»,— говорится в сообщении.

АО «Самотлорнефтепромхим» — нефтесервисная компания, зарегистрированная в 2004 году. Компания занимается строительством, ремонтом и обслуживанием нефтяных скважин. Штаб-квартира расположена в Нижневартовске (ХМАО-Югра).

По данным суда, «Самотлорнефтепромхим» подал декларацию о плате за НВОС за 2023 год по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (ХМАО-Югре). Документ прошел контроль Росприроднадзора и получил статус «принято». Однако позже Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора провело повторный контроль декларации и составило расчет недоимки примерно на 9,3 млрд руб. Компания не согласилась с действиями ведомства и обратилась в суд.

Полина Бабинцева