Губернатор Херсонской области пообещал открыть к зиме 14 ПВР

В каждом муниципальном образовании Херсонской области откроют пункты временного размещения (ПВР) и пункты обогрева граждан. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«К зиме готовим 14 пунктов временного размещения — по одному в каждом муниципальном образовании. Они предназначены прежде всего для жителей многоквартирных домов, пожилых и маломобильных граждан на случаи длительных отключений тепла и света. Кроме того, по области предусмотрена сеть пунктов обогрева для кратковременного пребывания. Адреса ПВР пока публично раскрывать не будем из соображений безопасности»,— уточнил господин Сальдо.

Он также отметил, что на данный момент общая готовность к осенне-зимнему периоду составляет 89%. В области закупают уголь и генераторы, ремонтируют котельные, усиливают защиту коммунальных объектов. Для школ и детсадов в октябре поступят 147 генераторов. Для них готовят специалистов по обслуживанию, а также увеличивают запас топлива, чтобы его хватало до двух недель работы. Для обеспечения водоснабжения есть 107 автономных электрогенераторов, до конца календарного года ожидается поставка еще 80 штук.

Владимир Сальдо добавил, что вскоре область дополнительно получит 1 млрд руб. дотации. Часть этих средств планируют направить на топливо для генераторов.

Александр Дремлюгин, Симферополь