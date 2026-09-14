Сотруднику секретного подразделения МВД дали 13 лет за продажу данных хакеру
Химкинский городской суд 10 сентября вынес решение по делу бывшего старшего оперуполномоченного Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Антона Нестерова. Это следует из данных картотеки суда. Как рассказали источники РБК, подсудимого приговорили к 13 годам строгого режима за получение взятки, превышение полномочий и неправомерный доступ к компьютерной информации.
Бывший старший уполномоченный Бюро специальных технических мероприятий МВД Антон Нестеров
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Согласно материалам дела, Нестеров во время службы в здании МВД на Большой Лубянке скопировал засекреченную базу данных на переносной носитель. Затем он опубликовал в интернете объявление о продаже информации. Позже с ним связался хакер, согласившийся купить секретные данные за несколько миллионов рублей.
Хакера успели задержать оперативники ФСБ до получения им закрытых сведений. Злоумышленник заключил сделку со следствием и дал показания на Антона Нестерова. После этого уголовное преследование хакера прекратили.
Антона Нестерова задержали в мае 2025 года, в том же месяце его отправили в СИЗО. Адвокат фигуранта Сергей Аскаров в разговоре с «Ъ» утверждал, что его подзащитный частично признает вину.
Подробнее — в материале «Ъ» «Опер слил хакеру».
БСТМ МВД — одно из самых засекреченных подразделений ведомства, отвечающее за борьбу с киберпреступностью и проведение высокотехнологичных оперативно-технических мероприятий. Именно поэтому попытка продажи закрытой базы сотрудником такого бюро затрагивает информацию, связанную с работой правоохранительных систем.
Сотрудники бюро выявляют посягательства на информационные системы и участвуют в раскрытии тяжких преступлений с применением цифровых технологий. Утечка данных из подразделения, которое само занимается защитой информационных систем, создает риск раскрытия служебной информации, связанной с оперативной работой.