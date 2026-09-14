Россия прекратила ввозить семена с документами Мексики, Чехии и Молдавии

Россельхознадзор запретил ввозить в Россию семена и посадочный материал с документами, оформленными в Мексике, Чехии и Молдавии. Продукция теперь может импортироваться в Россию только с документами лабораторий других стран. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сентябре истек срок компетентности трех лабораторий по испытанию семян в Мексике, Чехии и Молдавии. Речь идет о трех единственных лабораториях в этих странах, компетентность которых подтвердил Россельхознадзор в 2023 году.

Спустя три года после аудита иностранные лаборатории должны проходить повторную проверку. Лаборатории Мексики, Чехии и Молдавии пока не подавали заявки на новый аудит. Семена с документами этих стран можно будет снова ввозить в Россию только после повторного аудита. Россельхознадзор сообщил об этом властям Мексики, Чехии и Молдавии.