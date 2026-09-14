Россия прекратила ввозить семена с документами Мексики, Чехии и Молдавии
Россельхознадзор запретил ввозить в Россию семена и посадочный материал с документами, оформленными в Мексике, Чехии и Молдавии. Продукция теперь может импортироваться в Россию только с документами лабораторий других стран. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В сентябре истек срок компетентности трех лабораторий по испытанию семян в Мексике, Чехии и Молдавии. Речь идет о трех единственных лабораториях в этих странах, компетентность которых подтвердил Россельхознадзор в 2023 году.
Спустя три года после аудита иностранные лаборатории должны проходить повторную проверку. Лаборатории Мексики, Чехии и Молдавии пока не подавали заявки на новый аудит. Семена с документами этих стран можно будет снова ввозить в Россию только после повторного аудита. Россельхознадзор сообщил об этом властям Мексики, Чехии и Молдавии.
С 1 марта 2026 года ввоз сельскохозяйственных семян допускается только при подтвержденном соответствии требованиям, включая отсутствие ГМО и карантинных объектов. Такое соответствие подтверждается аккредитованными инспекционными органами на основе лабораторных исследований.
Поэтому признание компетентности конкретной лаборатории определяет, могут ли ее результаты использоваться при оформлении импортной партии семян. Если документы лаборатории не принимаются, поставщику необходимо опираться на результаты испытаний из другого признанного источника, чтобы партия отвечала установленному условию допуска.