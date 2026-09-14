Искусственный интеллект вышел на панель

Институт музыкальных инициатив (ИМИ) зафиксировал состояние нынешней музыкальной индустрии как на панельных дискуссиях, так и на концертах-шоукейсах, которые прошли с 10 по 12 сентября на московских площадках ИМИ.Фестиваля. За дневной деловой и вечерней развлекательной программой следил Кирилл Корниленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа Diasonics на фестивале ИМИ

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Группа Diasonics на фестивале ИМИ

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Институт музыкальных инициатив был основан в 2019 году меценатом Александрой Корендюк, в 2022-м приостановил работу, а летом 2025-го был перезапущен. Учредителем новой АНО ИМИ стал фонд развития и поддержки искусства «Айрис», основанный Дарьей Жуковой и стоящий среди прочего за музеем «Гараж». К просветительским, медийным и издательским проектам ИМИ теперь под брендом «ИМИ. Фестиваль» добавились большая музыкальная конференция и смотр молодых музыкантов, которых набралось не менее трех сотен.

Естественный интеллект безошибочно подсказал, что самая оживленная дискуссия развернется вокруг интеллекта искусственного. ИИ (AI), в первую очередь приложение Suno, сейчас совершает «народную революцию» в музыкальной индустрии. Количество треков, которые ежедневно создают с его помощью пользователи, исчисляется миллионами. Представители индустрии сетовали на конференции, что на музыкальные стриминг-платформы пользователи стали закачивать десятки тысяч треков, создание которых не требует труда композиторов, аранжировщиков, звукорежиссеров, продюсеров, музыкантов и вокалистов.

«Сейчас AI может заменить только тех, кто пишет базовую поп-музыку без изысков,— констатировал директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин.

— При этом в марте этого года мы увидели, что в топ-15 “Яндекса” появилось шесть AI-треков одновременно, включая первое и второе места, и забили тревогу. Есть неопределенность в том, как будет выглядеть индустрия в ближайшие пару-тройку лет после того, как AI начнет делать все жанры музыки».

Профи напуганы еще и реакцией массового потребителя на ИИ-музыку. В разных источниках, включая исследования самого ИМИ, отмечается, что среднестатистическому слушателю не важно, создана песня человеком или программой. И в этой ситуации остается только решить, как распределять роялти. Живые представители индустрии в первую очередь хотели бы лишить заработка непрофессионалов, не вкладывающих в музыку человеческих ресурсов. Предложение исключить full AI (треки, полностью сделанные ИИ) из пула монетизации на конференции встретили аплодисментами. Директор компании «Яндекс» по взаимодействию с индустрией Ксения Болецкая высказалась за относительную свободу для ИИ-музыки: «Хочется пожить хотя бы какое-то время в эксперименте. Говорить, что какая-то музыка недостойна, не хочется».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители «ИМИ. Фестиваля» в ДК «Альфа Кристалл»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Посетители «ИМИ. Фестиваля» в ДК «Альфа Кристалл»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Самым насыщенным днем в музыкальной программе фестиваля было 11 сентября. На площадках фестиваля играли бедрум-поп, семпладелику, альтернативный хип-хоп и камерное инди. В клубе «Китайский летчик Джао Да» показали программу «Русская тоска», именные шоукейсы провели рекорд-лейбл «Топот», музыкант Яна Кедрина и главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик. На следующий день свои шоукейсы в рамках форума ИМИ представили фестивали «Летник» и Motherland.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление группы DEGA

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Выступление группы DEGA

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Певица Флора Бичахчян, которая недавно выиграла конкурс «Новая волна» под флагом Армении и под псевдонимом Flora, показала себя на площадке фестиваля ИМИ «Березка» раскованной, харизматичной обладательницей прекрасного вокала, даже интонационно чем-то напоминающей Аллу Пугачеву. Репертуар, по признанию артистки, у нее пока небогатый, зато, как и у ранней Аллы Борисовны, с юморком. «Мой продюсер — чертов абьюзер! — декламировала Флора.— Я пела по подвалам и кабакам. Всяким олигархам и ворам… А я так своего хочу, и я знаю, что взлечу, что придет однажды мое время и я выйду на мировую сцену!» Публика легко подхватывала тексты, а выделенные в аранжировках партии клавишных заставили вспомнить еще и Раймонда Паулса.

На площадке Fabula Radio мощно выступила группа «О! Марго». Вокалистка Марго Лебедева впервые за два с половиной года сыграла с полным составом музыкантов. За это время ее песня «По тротуарам» стала хитом на «Яндекс Музыке». «Знаешь группу “Сансара”? Вот она — дочь их лидера»,— шептались в публике. Однако «О! Марго» — уже давно крепкая инди-поп-группа, уверенно стоящая на ногах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Иван Солимани-Лежнев во время выступления на «ИМИ. Фестивале»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Музыкант Иван Солимани-Лежнев во время выступления на «ИМИ. Фестивале»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Выступили две группы из Якутии — исполняющая гитарный инди-поп Neriberry и хардкор-метал-проект Kuturar. Современные музыканты, поющие на языках народов России, сейчас в особом почете, достаточно вспомнить успехи групп Otyken и Ay Yola. Вокалистке Neriberry немного мешали технические сложности, но своего обаяния она, к счастью, не утратила. А Kuturar завершил программу фестиваля на основной сцене ДК «Альфа Кристалл» хедлайнерским сетом.

Элегантный дагестанский фанк — пожалуй, именно так можно охарактеризовать проект «Нееет, ты что» из Махачкалы, который уже давно не считают экзотикой. В прошлом году они добрались даже до федерального ТВ — выступили на «Квартирнике у Маргулиса». А в текущем фестивальном сезоне вслед за Motherland приехали и на форум ИМИ. Вместе с «Нееет, ты что» в финишном концерте ИМИ.Фестиваля добротный инструментальный фанк сыграла столичная группа Diasonics. Не обошлось без вездесущего музыканта и продюсера Феликса Бондарева («Щенки», RSAC, «Сансара»). Его «Воллны» сыграли довольно жесткий постпанк-сет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Последний день фестиваля обозначил со всех сторон позитивную тенденцию: на площадках соседствовали столичные группы и музыканты из регионов, и разницы в статусе у них не было. Каждый показал, что умеет, в самом что ни на есть живом и искреннем звучании. Искусственный интеллект в этом смысле противопоставить пока ничего не может.

Кирилл Корниленко