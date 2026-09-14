Предметы быта XIII-XX веков нашли на раскопках Мытного рынка в Нижнем Новгороде

Нижегородские археологи нашли древние предметы быта и ценности на территории недавно снесенного в центре Нижнего Новгорода Мытного рынка. Находки датируются XIII-XIV, XVI-XVII, XVIII, и XIX-XX веками. Об этом на пресс-конференции рассказал научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Свиридов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Курительная трубка в виде головы женщины, найденная при раскопках Мытного рынка Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Остатки уличной мостовой XIX-XX веков, найденные при раскопках Мытного рынка Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Сравнение изразца - керамической плитки с надписью "Бор" XVI-XVII веков, найденной в ходе раскопок Мытного рынка в Нижнем Новгороде, с изразцом с надписью "Борцы борются", найденной в Костроме Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Изразец - керамическая плитка XVI-XVII веков Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Керамическая посуда XIII-XIV веков, найденная на раскопках Мытного рынка Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 5 Курительная трубка в виде головы женщины, найденная при раскопках Мытного рынка Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Остатки уличной мостовой XIX-XX веков, найденные при раскопках Мытного рынка Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Сравнение изразца - керамической плитки с надписью "Бор" XVI-XVII веков, найденной в ходе раскопок Мытного рынка в Нижнем Новгороде, с изразцом с надписью "Борцы борются", найденной в Костроме Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Изразец - керамическая плитка XVI-XVII веков Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Керамическая посуда XIII-XIV веков, найденная на раскопках Мытного рынка Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ

Этап раскопок завершен. Сейчас археологи исследуют подвалы южной части рынка, чтобы удостовериться в том, что работы завершены в полном объеме. Коллекция находок находится на обработке.

«На данный момент у нас их более 1,2 тыс. Металлические находки реставрируем. Огромный объем работы еще только предстоит завершить», — пояснил Алексей Свиридов.

Глубина раскопок, по словам археолога, разнится, так как территория представляет собой уклон от улицы Большой Покровской (западная часть работ) до улицы Алексеевской (восточная часть). На западной стороне археологи копали на глубине 1,1-1,15 м, на восточной вглубь удалось уйти только на 2,8 м.

Раскопки археологи проводили 3,5 месяца на площади почти 900 кв. м. «Такой срок связан с большой мощностью культурного слоя», — рассказал господин Свиридов.

Работы начали внутри исторического здания до его сноса для того, чтобы нетронутый культурный слой оставался прикрыт крышей. Глубина каждого такого слоя, который археологи снимали в ходе раскопок, 20 см. Наиболее ранние слои датируются XIII-XIV веками. Здесь исследователям удалось найти фрагменты керамических сосудов, замков, ножей и других металлических предметов того времени.

Культурный слой XV века на Мытном рынке, по словам Алексея Свиридова, не представлен в связи с тем, что вся городская жизнь смещается южнее — на территорию, откуда сейчас начинается метромост. В XVI-XVII веках Мытный рынок оказался внутри формирующихся улиц Большой Покровской и Алексеевской, поэтому археологи нашли большое количество изразцов — керамических плиток для облицовки печей и фасадов зданий.

«На одной из них есть надпись „Бор“. Мы подумали, что это каким-то образом связано с нашим краем, но все оказалось не так просто. Нашли аналогию этому изразцу в Костроме, где происходит батальная сцена и слово „Бор“ там имеет продолжение — „Борцы борются“», — поделился Алексей Свиридов.

XVIII век представлен руинированными остатками фундаментов зданий. Культурный слой XIX-XX веков археологи зафиксировали, найдя колодец, который располагался под торговой лавкой. Рядом с ним расположено кирпичное сооружение глубиной 3,5 м. Раскопки на этом участке позволили исследователям найти остатки уличной мостовой, стеклянной посуды, бутылок производителя «Завод минеральных вод Николая Ванина. Город Москва», аптечных пузырьков, свинцовых колб и курительных трубок. Последних обнаружили больше 300 штук, одна из них выполнена в форме женской головы.

Руководитель управления государственной охраны ОКН Нижегородской области Григорий Меламед рассказал, что на территории бывшего рынка за два года планируют возвести многофункциональный центр с торговыми площадями, фудкортом и двухуровневой подземной парковкой. «Здание будет состоять из пяти надземных этажей. За территорию Мытного двора строительство не выйдет. Это должен быть современный фудмолл», — подчеркнул господин Меламед.

Как писал «Ъ», Мытный рынок в центре Нижнего Новгорода сменил владельца. В августе 2024 года участником ООО «Мытный двор», юрлица рынка, был зарегистрирован нижегородский предприниматель Петр Голованов.

Егор Емельянов