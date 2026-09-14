Умер отец британского премьер-министра Рой Бёрнем

Рой Бёрнем, 85-летний отец британского премьер-министра Энди Бёрнема, умер в доме престарелых, сообщает The Times. По данным издания, глава правительства отменил все встречи, назначенные на ближайшие два дня.

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Фото: Joel Goodman / Zuma Press / Global Look Press Рой Бёрнем (справа)

Фото: Joel Goodman / Zuma Press / Global Look Press

Бывший инженер Рой Бёрнем долгое время страдал болезнью Альцгеймера. Сам Энди Бёрнем несколько раз заявлял, что его отец не знает, что сын стал главой правительства страны. «Это очень грустно, потому что он бы гордился этим, — цитируют газеты главу правительства. — Насколько я сам чувствую, это достижение всей семьи. Его достижение. Хотя он об этом и не знает».

Андрей Келекеев