Житель Белгородской области погиб при ударе БПЛА по складу

Беспилотник ударил по предприятию в селе Новостроевка-Первая Белгородской области. Погиб мужчина. Повреждена входная группа склада, сообщил оперштаб региона.

При атаке в Шебекино пострадала женщина. Ее доставили в больницу. В пяти многоквартирных домах выбиты окна и посечены фасады. Повреждены три автомобиля, остекление и забор частного дома.

Последствия ударов также зафиксированы в Грайвороне, населенных пунктах Графовка, Веселая Лопань, Красная Яруга и Степное.