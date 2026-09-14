Житель Белгородской области погиб при ударе БПЛА по складу
Беспилотник ударил по предприятию в селе Новостроевка-Первая Белгородской области. Погиб мужчина. Повреждена входная группа склада, сообщил оперштаб региона.
При атаке в Шебекино пострадала женщина. Ее доставили в больницу. В пяти многоквартирных домах выбиты окна и посечены фасады. Повреждены три автомобиля, остекление и забор частного дома.
Последствия ударов также зафиксированы в Грайвороне, населенных пунктах Графовка, Веселая Лопань, Красная Яруга и Степное.
Удары по предприятиям Белгородской области нередко затрагивают не только здания, но и рабочую инфраструктуру объектов. В ноябре 2024 года в Шебекинском округе на одном из предприятий повреждения получили административное здание, склад, цех и оборудование.
В июле 2026 года два беспилотника атаковали предприятие в Шебекино: осколками были посечены две машины и фасад здания. Такая предыстория показывает, что последствия подобных атак для гражданских предприятий могут включать ущерб помещениям, оборудованию и транспорту, связанным с их работой.