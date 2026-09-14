Нижегородские ученые приняли участие в разработке глубоководного дрона

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) совместно с коллегами из Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, университета «Неймарк» и петербургского ЦНИИ робототехники и технической кибернетики представили модель дрона, который удерживает нужную глубину без затрат энергии — только за счет скорости, правильного расположения центра тяжести, органов плавучести и плавников.

Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российского научного фонда. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports, сообщает Центр научной коммуникации МФТИ.

Как объяснили разработчики, в большинстве современных технических устройств для погружения и всплытия подводных аппаратов используют шумные и энергозатратные балластные системы — баки, в которые насосы закачивают воду или вытесняют ее.

В основе нового метода — копирование механизмов живой природы. Чтобы удерживать нулевую плавучесть (когда аппарат не тонет и не всплывает), ученые использовали плавательный пузырь — наполненную воздухом емкость с эластичными стенками, как у большинства костистых рыб.

«В работе показано, что если правильно разместить плавательный пузырь, центр масс и гидродинамические крылья (плавники), то при движении вперед встречный напор воды автоматически выравнивает аппарат и удерживает его на нужном горизонте», — объяснил суть инновации руководитель лаборатории нейробиоморфных технологий МФТИ и кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины Виктор Казанцев.

По словам ученых, разработка может стать основой для создания широкого класса техники нового поколения — от исследовательских глубоководных аппаратов до подледных танкеров: бесшумные энергоэффективные дроны помогут длительно патрулировать акватории, будут полезны при исследовании подводных экосистем, а в Арктике и Антарктике смогут без подзарядки совершать длительные подледные переходы.

Людмила Аристова