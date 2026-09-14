В Оренбуржье открыли современную детскую библиотеку с VR-шлемами

В Оренбургской области после модернизации открылась Центральная детская библиотека города Новотроицка. Как сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем канале МАХ, книжный фонд пополнился на 3,2 тыс. экземпляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Перед открытием организации было закуплено современное интерактивное оборудование: VR-шлемы с профориентационным программным обеспечением, сенсорная песочница, а также мультстудия. Отдельное внимание во время обновления уделили безбарьерной среде — появились специализированные рабочие места для людей с ОВЗ, литература со шрифтом Брайля и аудиокниги.

Обновленный центр в Новотроицке сможет ежегодно принимать более 3 тыс. детей. По словам господина Солнцева, скоро в регионе появится еще одна модельная библиотека нового поколения — ее откроют до конца 2026 года.

Яна Вежлева