Самолет турецкого миллиардера Хамди Акына загорелся после посадки в аэропорту Ливии

Частный самолет Cessna Citation Latitude выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и сгорел во время посадки в аэропорту Мисурата в Ливии. Бизнес-джет принадлежал турецкому миллиардеру Хамди Акыну, сообщает Turkey Today.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Турецкий миллиардер Хамди Акын

Фото: Ahmet Sel / ANADOLU AGENCY / AFP Турецкий миллиардер Хамди Акын

Фото: Ahmet Sel / ANADOLU AGENCY / AFP

Самолет вылетел из стамбульского аэропорта Ататюрк и направился в Мисурату, чтобы забрать пассажиров, но потерпел крушение при заходе на посадку. На борту находились трое членов экипажа, им удалось спастись. Хамди Акын подтвердил Patronlar Dnyas, что его и других пассажиров на борту не было.

Бизнесмен пояснил, что заказал самолет в прошлом году, но он прибыл в Турцию около двух месяцев назад. Бизнес-джет сдавался в аренду в периоды, когда господин Акын им не пользовался. Борт арендовали и для рейса в Мисрату. Принадлежащий бизнесмену конгломерат Akfen Holding подтвердил, что самолёт принадлежит им и эксплуатируется компанией BKNJET Aviation Co. Последняя добавила находится в контакте с органами гражданской авиации и властями для установления причин произошедшего.

Cessna Citation Latitude — это бизнес-джет среднего размера, разработанный компанией Cessna, входящей в состав американского концерна Textron. Он вмещает девять пассажиров. Стоимость нового самолета превышает $20 млн, указывает Turkey Today. Состояние господина Акына и его семьи Forbes оценивает в $2,6 млрд. Хамди Акин — основатель конгломерата Akfen Holding, который специализируется на инвестициях, строительстве и управлении проектами.