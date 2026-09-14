В Югре батутный центр заплатит 1,5 млн рублей за травму ребенка

В Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) прокуратура через суд добилась компенсации в размере 1,5 млн руб. ребенку, получившему травму в батутном центре. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Проверка началась после обращения матери ребенка. Установлено, что в декабре 2025 года мальчик ударился головой о выступающий элемент стены поролоновой ямы батутной арены. По данным прокуратуры, несчастный случай произошел по вине сотрудников батутного центра, не обеспечивших безопасность оказываемой услуги.

Прокурор в интересах несовершеннолетнего обратился в суд с иском к владельцу батутного центра. Помимо компенсации морального вреда, прокуратура потребовала взыскать штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. Суд удовлетворил иск в полном объеме. С ответчика взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. и штраф 500 тыс. руб.

Полина Бабинцева