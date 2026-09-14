В Самаре исполнение по четырем нацпроектам составляет более 50%

В Самаре подвели промежуточные итоги реализации нацпроектов. Исполнение по четырем нацпроектам («Инфраструктура для жизни», «Семья», «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство») — в среднем около 50%. Об этом сообщает глава города Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По словам главы Самары, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 40 участков дорог общей протяженностью более 32 км, провели реконструкцию ул. Дачной и комплексно обновили ул. Владимирскую. Продолжается благоустройство парков «Воронежские озера», парка имени Щорса и сквера у ДК «Искра». Завершено благоустройство 20 дворовых территорий. Запланировано приобретение более 300 квартир для расселения аварийного фонда до конца года.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» к 1 сентября завершили капремонт пяти школ и детских садов в Самаре.

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» до конца октября у Речного вокзала установят шесть новых торговых ярмарочных павильонов. Планируется ремонт и полное обновление деревянной башни крепости на Кутякова/Водников, в ней создадут интерактивный центр «Живая история. Князь Засекин и врата в Дикое Поле».

Руфия Кутляева