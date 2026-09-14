Золото на бирже опустилось ниже $4,3 тыс. за унцию впервые с начала августа

Декабрьский фьючерс на золото на бирже Comex 14 сентября упал ниже $4,3 тыс. за тройскую унцию впервые с 7 августа. По состоянию на 16:34 мск драгметалл скорректировался на отметке $4,313 тыс. за унцию (-2,16%).

К тому же моменту фьючерс на серебро терял 2,66% и торговался на уровне $63,45 за унцию. Платина дешевела на 1,87% — до $1,76 тыс. за унцию.

Среди основных причин падения цен на драгметаллы аналитики называют ожидание повышения процентной ставки ФРС. Решение по ставке примут 16 сентября.