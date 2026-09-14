Лихачев: у «Росатома» есть 30 малых реакторов РИТМ в разной стадии готовности
«Росатом» располагает 30 малыми модернизированными реакторами интегрированного типа (РИТМ), сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Половина из них уже готова, остальные — на разных этапах создания.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Глава «Росатома» отметил, что в мире постепенно начинают более рационально оценивать возможности атомных станций малой мощности (АСММ). «Малые реакторы в удаленных, в изолированных микроэкономических системах, в промышленных больших проектах, в мобильном плавучем варианте — они востребованы в определенных сегментах»,— сказал Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ в Вене (цитата по ТАСС).
РИТМ-200 — реакторная установка нового поколения. На ее основе «Росатом» развивает проекты атомных станций малой мощности на земле и на воде.
Практический смысл проектов АСММ — в модульной и стандартизированной конструкции: такие станции предполагается строить сравнительно быстро и дополнять новыми модулями при росте спроса. Но для экономической эффективности им нужен крупный потребитель с гарантированным объемом закупки электроэнергии и заранее понятной ценой поставки.
Наиболее конкретные российские проекты привязаны к промышленным объектам на востоке страны. В Якутии строится первая наземная станция на базе РИТМ-200Н для развития горнодобывающего сектора, включая золоторудное месторождение Кючус, а также для снабжения электричеством и теплом поселка Усть-Куйга. Четыре плавучих энергоблока на реакторах РИТМ-200 предназначены для энергоснабжения медно-золотого Баимского ГОКа у мыса Наглейнгын со сроками реализации проекта до 2031 года; размещение первого из четырех блоков намечено на 2028 год, выход на полную мощность — на 2030 год, а суммарная электрическая мощность комплекса составит 318 МВт.
Отдельное направление — экспорт и энергоснабжение удаленных месторождений. В декабре 2024 года был заключен международный контракт на поставку АЭС малой мощности в Узбекистан с шестью реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый и общей мощностью 330 МВт, а для золоторудного месторождения Совиное на Чукотке разрабатывается станция с реактором «Шельф-М» на 10 МВт, запуск которой запланирован на 2030 год.