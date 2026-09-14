Лихачев: у «Росатома» есть 30 малых реакторов РИТМ в разной стадии готовности

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практический смысл проектов АСММ — в модульной и стандартизированной конструкции: такие станции предполагается строить сравнительно быстро и дополнять новыми модулями при росте спроса. Но для экономической эффективности им нужен крупный потребитель с гарантированным объемом закупки электроэнергии и заранее понятной ценой поставки.

Наиболее конкретные российские проекты привязаны к промышленным объектам на востоке страны. В Якутии строится первая наземная станция на базе РИТМ-200Н для развития горнодобывающего сектора, включая золоторудное месторождение Кючус, а также для снабжения электричеством и теплом поселка Усть-Куйга. Четыре плавучих энергоблока на реакторах РИТМ-200 предназначены для энергоснабжения медно-золотого Баимского ГОКа у мыса Наглейнгын со сроками реализации проекта до 2031 года; размещение первого из четырех блоков намечено на 2028 год, выход на полную мощность — на 2030 год, а суммарная электрическая мощность комплекса составит 318 МВт.

Отдельное направление — экспорт и энергоснабжение удаленных месторождений. В декабре 2024 года был заключен международный контракт на поставку АЭС малой мощности в Узбекистан с шестью реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый и общей мощностью 330 МВт, а для золоторудного месторождения Совиное на Чукотке разрабатывается станция с реактором «Шельф-М» на 10 МВт, запуск которой запланирован на 2030 год.