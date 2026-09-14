Центробанк намерен установить требования к обязательному утверждению дивполитики ПАО
Банк России (ЦБ) планирует установить требования к случаям обязательного утверждения дивидендной политики публичными акционерными обществами (ПАО). Изменения отразят в нормативном акте, следует из проекта Основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Помимо требований к раскрытию дивполитики, ПАО также необходимо объяснять акционерам причины отклонения от нее.
ЦБ и Минэкономики более пяти лет работают над введением законодательной обязанности ПАО иметь дивидендную политику, однако итоговый документ по этому поводу еще не принят. Сейчас правила Мосбиржи обязывают ПАО только первого и второго уровня листинга иметь дивполитику.
Дивидендная политика в такой конструкции не превращается в безусловное обещание выплат. Ее смысл — заранее очертить рамки, в которых общество принимает решение о дивидендах, а при отступлении от них объяснить акционерам причины такого шага. Для инвестора это делает правила принятия решений более предсказуемыми, но не лишает компанию права учитывать собственные обстоятельства.
В июне 2023 года Минэкономики предлагало закрепить в законе «Об акционерных обществах» обязанность публичных обществ с 2025 года утверждать и раскрывать дивидендную политику и ориентироваться на нее при решении о выплатах. Тогда же отмечалось, что такая обязанность может несколько снизить гибкость обществ, хотя не должна напрямую обязывать их выплачивать дивиденды; проект разрабатывался в развитие дорожной карты, утвержденной 13 мая 2021 года.