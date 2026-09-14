Центробанк намерен установить требования к обязательному утверждению дивполитики ПАО

Банк России (ЦБ) планирует установить требования к случаям обязательного утверждения дивидендной политики публичными акционерными обществами (ПАО). Изменения отразят в нормативном акте, следует из проекта Основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Помимо требований к раскрытию дивполитики, ПАО также необходимо объяснять акционерам причины отклонения от нее.

ЦБ и Минэкономики более пяти лет работают над введением законодательной обязанности ПАО иметь дивидендную политику, однако итоговый документ по этому поводу еще не принят. Сейчас правила Мосбиржи обязывают ПАО только первого и второго уровня листинга иметь дивполитику.