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Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 64%

В Свердловской области за прошедшую неделю зарегистрировали 28,5 тыс. случаев ОРВИ. Заболеваемость выросла на 64% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

При этом показатель остается на 20% ниже среднего многолетнего уровня. Дети составили 63,5% от общего числа заболевших.

«Среди возбудителей ОРВИ доминирует сезонный риновирус. Эпидемиологи призывают свердловчан в ближайшее время пройти вакцинацию против гриппа»,— добавили в Роспотребнадзоре.

Полина Бабинцева

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