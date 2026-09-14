Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 64%

В Свердловской области за прошедшую неделю зарегистрировали 28,5 тыс. случаев ОРВИ. Заболеваемость выросла на 64% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

При этом показатель остается на 20% ниже среднего многолетнего уровня. Дети составили 63,5% от общего числа заболевших.

«Среди возбудителей ОРВИ доминирует сезонный риновирус. Эпидемиологи призывают свердловчан в ближайшее время пройти вакцинацию против гриппа»,— добавили в Роспотребнадзоре.

Полина Бабинцева