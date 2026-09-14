Виновник ДТП в Самарской области заплатит государству за вертолетную эвакуацию

Пьяный водитель из Самарской области заплатит более 470 тысяч рублей за вертолетную эвакуацию пострадавшего в ДТП. Соответствующее решение принял суд по иску прокуратуры Шигонского района. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Авария случилась в марте 2023 года на трассе Сызрань — Шигоны — Волжский Утес. Нетрезвый водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, нанеся одному из участников тяжкий вред здоровью.

Чтобы провести сложную операцию, раненого пришлось срочно переправить из районной больницы в специализированное медучреждение в Самаре. Для этого задействовали санитарную авиацию: расходы взял на себя региональный бюджет, поскольку такая услуга не входит в базовую программу ОМС. Теперь эти деньги суд постановил взыскать с виновника.

Ранее в отношении виновника аварии был вынесен обвинительный приговор.

Георгий Портнов