Дело пятерых жителей Удмуртии о краже более 100 тонн нефти направили в суд

МВД по Удмуртии завершило расследование по уголовному делу пятерых жителей Удмуртии о краже более 100 т нефти. Как сообщает пресс-служба ведомства, ущерб превысил 3,5 млн руб.

Следствие считает, что фигуранты подключились к нефтедобывающему оборудованию и в течение нескольких месяцев похищали нефть с месторождения в Сарапульском районе. Среди обвиняемых: три сотрудника нефтяной компании, один из них являлся работником службы безопасности, 38-летний предприниматель — организатор преступной схемы и водитель.

«Нефть сливалась в автоцистерну, вывозилась и реализовывалась под видом печного топлива в различные организации, в том числе за пределами Удмуртии. Продажа осуществлялась через фирму, которой руководил знакомый организатора преступной схемы»,— говорится в сообщении.

Обвиняемых задержали в сентябре 2025 года во время перекачки нефтепродуктов при содействии бойцов Росгвардии. Помимо кражи организованной группой (ст. 158 УК), фигурантам вменили отмывание 2 млн руб. (ст. 174.1 УК). В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью 4 млн руб. — четыре легковушки и две цистерны для перевозки горючего.

Уголовное дело направлено в суд. За преступления предусмотрено до 10 лет лишения свободы.