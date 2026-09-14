Правительство запретило экспорт серной кислоты до конца года
В России введен временный запрет на экспорт серной кислоты. Мера действует до 31 декабря 2026 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Решение принято для стабильного обеспечения серной кислотой промышленных предприятий и производителей минеральных удобрений, следует из документа. Запрет вступит в силу через 10 дней после опубликования постановления.
При этом до конца года серную кислоту можно будет вывозить из России, если разрешение на это дадут премьер-министр и его заместители, а также на основании международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений и для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.
Серная кислота — промежуточное звено в производстве фосфорных удобрений: около 80% промышленной серы перерабатывается именно в нее. Поэтому ограничение ее вывоза направлено не только на химические предприятия как таковые, но и на сохранение доступности сырья для всей цепочки выпуска удобрений.
Предпосылки для такой меры складывались на рынке серы. В 2024 году ее экспорт из России сократился на 74,3% год к году, до 1,04 млн тонн; одной из причин назывался рост внутреннего спроса со стороны производителей удобрений. В ноябре 2025 года правительство уже ограничивало вывоз технической серы, чтобы стабилизировать поставки на внутренний рынок и сохранить объемы производства удобрений.