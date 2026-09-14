Правительство запретило экспорт серной кислоты до конца года

В России введен временный запрет на экспорт серной кислоты. Мера действует до 31 декабря 2026 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение принято для стабильного обеспечения серной кислотой промышленных предприятий и производителей минеральных удобрений, следует из документа. Запрет вступит в силу через 10 дней после опубликования постановления.

При этом до конца года серную кислоту можно будет вывозить из России, если разрешение на это дадут премьер-министр и его заместители, а также на основании международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений и для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.