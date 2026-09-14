Кабмин скорректировал правила продажи топлива на бирже для поддержки энергетики
Правительство России разрешило учитывать поставки топлива электростанциям при выполнении норматива обязательных продаж топлива на бирже. Это следует из постановления, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Биржевой норматив продажи топлива — обязательная доля бензина, дизельного топлива, авиакеросина, сжиженных углеводородных газов (СУГ), которую нефтяные компании должны реализовывать через биржевые торги. В июле правительство России временно снизило норматив для бензина 5-го класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. Норматив для дизтоплива — 16%, для авиакеросина — 11%, для СУГ — 7,5%.
Мера необходима для обеспечения топливом стратегически важных потребителей. Теперь при расчете норматива будут учитываться поставки организациям, которые владеют объектами по производству тепловой или электрической энергии и обеспечивают топливом оборудование для производства электричества. Список таких организаций составит Министерство энергетики и представит его ФАС.
Зачет прямых поставок электростанциям превращает адресные договоры с энергетическими потребителями в способ исполнения биржевой обязанности. По оценкам участников рынка, подобные решения обеспечивают приоритетное снабжение крупных потребителей, но не увеличивают предложение топлива: дефицит перераспределяется, а оставшиеся объемы направляются в обход биржи.
Для независимых участников это означает возможное сокращение доступного на бирже объема и вытеснение из системы снабжения. Ранее при нехватке ресурса на бирже им уже приходилось закупать топливо по высоким ценам, а часть крупных нефтекомпаний переносила биржевые отгрузки после внеплановых ремонтов на неопределенный срок без предусмотренных компенсаций. Таким образом, новое правило облегчает топливоснабжение электростанций, но способно усилить конкуренцию за оставшийся биржевой ресурс.