Кабмин скорректировал правила продажи топлива на бирже для поддержки энергетики

Правительство России разрешило учитывать поставки топлива электростанциям при выполнении норматива обязательных продаж топлива на бирже. Это следует из постановления, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Биржевой норматив продажи топлива — обязательная доля бензина, дизельного топлива, авиакеросина, сжиженных углеводородных газов (СУГ), которую нефтяные компании должны реализовывать через биржевые торги. В июле правительство России временно снизило норматив для бензина 5-го класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. Норматив для дизтоплива — 16%, для авиакеросина — 11%, для СУГ — 7,5%.

Мера необходима для обеспечения топливом стратегически важных потребителей. Теперь при расчете норматива будут учитываться поставки организациям, которые владеют объектами по производству тепловой или электрической энергии и обеспечивают топливом оборудование для производства электричества. Список таких организаций составит Министерство энергетики и представит его ФАС.