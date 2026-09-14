В Симферополе девять человек пострадали в ДТП с автобусом

Утром 14 сентября маршрутный автобус въехал в здание магазина на перекрестке улиц Желябова — Маяковского в Симферополе. Пострадали водитель и восемь пассажиров, сообщила пресс-служба минздрава Крыма.

У пассажиров диагностировали травмы легкой степени тяжести, им оказали помощь амбулаторно, передает «РИА Новости». Состояние водителя автобуса уточняется.

По данным МВД республики, городской автобус следовал по маршруту № 94. В салоне находились 16 пассажиров. В какой-то момент водителю стало плохо, автобус столкнулся с несколькими легковыми авто. Мужчина не справился с управлением и наехал на входную группу торгового центра.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.