Музей русского рока предложили открыть на улице Добролюбова в Екатеринбурге

Музей русского рока хотят открыть в центре Екатеринбурга на улице Добролюбова. Об этом на Совете неравнодушных при мэре Алексее Орлове заявил основатель Музея андеграунда Павел Неганов. Предварительно объем инвестиций оценивается в 150 млн руб. Срок реализации — три года.

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«Я пришел с конкретным предложением. Я предлагаю создать Музей русского рока как новое направление действующего проекта Музея андеграунда. Для реализации проекта необходимо восстановить расположенное рядом муниципальное здание на ул. Добролюбова, 6-8 и приспособить под музей»,— заявил господин Неганов.

По его словам, екатеринбургский музей охватит историю рока с 1960-х до 2000-х годов. Предполагается, что в нем будут представлены Свердловск, Москва, Ленинград, Сибирь, Дальний Восток и другие центры рок-движения. Ядром музея станет свердловский рок-клуб. Павел Неганов рассказал, что сейчас ведется диалог с музыкантами: в коллекции уже есть более 200 музыкальных артефактов. Есть гитара Евгения Маргулиса, которой больше 50 лет, синтезатор группы «Агата Кристи», костюм и гитара Владимира Шахрина, костюм Насти Полевой, барабан Георгия Гурьянова из группы «Кино» и другое.

Площадь музейного пространства составит около 400 кв. м. В нем разместят постоянную экспозицию, камерный концертный зал, архив, медиатеку. Господин Неганов попросил проработать механизм передачи объекта в частную собственность. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов согласился: «Безусловно, надо проработать правовой механизм передачи здания».

Напомним, Музей андеграунда открыли в Екатеринбурге в 2022 году на ул. Добролюбова, 4.

Мария Игнатова