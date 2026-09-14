В «Кулибине» началось строительство производства газовых ресиверов

На территории государственной площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске началось строительство производства емкостного и газоразделительного оборудования, сообщает пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Проект реализует ООО «Зегро». Завод будет выпускать ресиверы для сжатого воздуха и инертных газов, генераторы азота, модульные компрессорные станции. Продукция используется на промышленных предприятиях для регулирования давления в системе подачи сжатого воздуха, азота и газа. Объем производства — около 1,55 тыс. тонн продукции в год, площадь территории — около 2,5 тыс. кв. м.

Объем инвестиций в проект превышает 360 млн руб., планируется создать 39 рабочих мест.

Как писал «Ъ-Приволжье», экспертный совет по развитию ОЭЗ одобрил реализацию проекта в июне 2024 года. Тогда речь шла об инвестициях на уровне 200 млн руб.

Людмила Аристова