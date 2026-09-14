ПФП-группа восстановит два памятника культурного наследия в Усолье

Российский инвестиционный холдинг займется восстановлением двух памятников культурного наследия в музейно-историческом комплексе «Усолье Строгановское». Право на аренду двух объектов — «Дом господский» и «Типография М. А. Тарасова» — по итогам аукциона приобрело ООО «Пермская финансово-производственная группа» (ПФП-группа).

Памятник культурного наследия «Дом господский» был построен в 1815–1832 годах. Он использовался как жилье для управляющих и приказчиков рода Строгановых. Его представители останавливались в здании во время визитов в Усолье. Второй объект был возведен в 1915 году купцом Мальцевым, после чего сдавался в аренду под типографию. Оба здания входят в состав исторического комплекса «Усолье Строгановское».

Проект комплексной программы восстановления этих уникальных памятников предполагает сохранение подлинных элементов декора и благоустройство прилегающей территории. Согласно условиям торгов, объекты передаются в аренду на 49 лет. Арендатор произведет их реставрацию.

«Род Строгановых сыграл ключевую роль в промышленном освоении Урала. Именно они инициировали поход Ермака, положивший начало присоединению Сибири к России. Наша задача сегодня — не просто восстановить стены, но и вернуть память о людях, которые создали фундамент Пермского края»,— прокомментировал решение председатель совета директоров ПФП-группы Андрей Кузяев.

Как отметили в группе, основная цель преобразований — вернуть архитектурным памятникам жизнь, открыть их для широкой публики и восстановить статус Усолья как ключевого исторического и культурного центра Пермского края.

Ранее ПФП-группа приобрела усадьбу Строгановых XVIII–XIX веков на Яузе в Москве («Дача Строгановых») — памятник архитектуры федерального значения. Там планируется масштабная реставрация с созданием нового средоточия культурной жизни столицы.