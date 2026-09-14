Срок быстрого приготовления

Владелец работающей в 11 регионах РФ сети фастфуда «Русский аппетит» Андрей Прытыкин получил семь лет колонии строгого режима. Его признали виновным в попытке дать взятку за победу на выборах в Воронежскую областную думу в 2020 году. Предприниматель изначально отрицал вину, но перед вынесением приговора изменил отношение к обвинению и признал, что платил деньги, опасаясь проблем для своего бизнеса. Наказание, которое может быть увеличено из-за обвинения в неуплате налогов, господин Прытыкин называет «смертным приговором».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Прытыкин признался в том, что пытался дать взятку, и получил семь лет

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Андрей Прытыкин признался в том, что пытался дать взятку, и получил семь лет

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Коминтерновский райсуд Воронежа признал 59-летнего председателя совета директоров группы компаний «Русский аппетит» и экс-депутата местной областной думы Андрея Прытыкина виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). Ему назначено семь лет колонии строгого режима со штрафом в 1,25 млн руб.

В начале 2000-х Андрей Прытыкин основал в Воронеже сеть фастфуда «Русский аппетит», которую в народе называют «РусАп». С 2005 года в ее структуре работает собственный производственный комбинат. Он снабжает едой сеть ларьков и кафе под брендом «Вермишель». По собственным данным, сейчас благодаря программе открытия ларьков по франшизе «РусАп» представлен в 11 регионах, в том числе в Москве, и насчитывает порядка 600 точек.

В основу уголовного дела Андрея Прытыкина легли итоги выборов 2020 года. Как установил суд, тогдашние глава управы Коминтерновского района Воронежа Юрий Бавыкин и его заместительница Светлана Васькова собирали с кандидатов в городскую думу Воронежа и региональный парламент деньги «за обеспечение победы». По подсчетам следствия, девять участников голосования заплатили порядка 7 млн руб. Все они были успешно избраны, хотя руководители управы фактически ничего для них не сделали и присвоили деньги себе.

В конце 2024 года Юрий Бавыкин и Светлана Васькова были осуждены за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бывший глава управы, который отрицал свою вину, получил десять лет колонии, а признавшаяся в сборах денег бывшая заместительница — пять. Восемь избранных депутатов также сознались в даче взяток чиновникам, объяснив свои поступки тем, что боялись проиграть на выборах. От уголовной ответственности они были освобождены.

Господин Прытыкин был единственным участником тех выборов, кто изначально отрицал вину. По версии регионального следственного управления Следственного комитета России, в 2020 году он через свою помощницу и руководителя предвыборного штаба Наталью Бубнову передал господам Бавыкину и Васьковой 250 тыс. руб. Преступление, по версии следствия, не было доведено до конца.

Находясь на свободе во время рассмотрения уголовного дела господина Бавыкина, Андрей Прытыкин пытался доказать, что не хотел и не мог платить деньги за победу, которая была обеспечена его известностью и благотворительными делами.

Почти сразу после своего заключения под стражу господин Прытыкин признал факт дачи взятки. Он заявил, что не стремился купить победу на выборах: «Я был уверен в поддержке людей, много лет работал на округе, выиграл предварительное голосование и не нуждался в незаконной помощи. Когда от меня впервые потребовали деньги, я отказался. После этого начались угрозы поддержать моих соперников, распространить порочащие сведения, создать проблемы моему бизнесу, вплоть до закрытия торговых точек». В последнем слове он подчеркнул, что заплатил руководству управы деньги после победы на выборах.

Приговор Андрей Прытыкин выслушал, находясь под стражей. В зачет отбывания наказания ему засчитаны 13 месяцев, которые он провел в следственном изоляторе. В дальнейшем предпринимателю предстоит находиться в СИЗО до завершения расследования второго уголовного дела об уклонении от уплаты порядка 700 млн руб. налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Он признал вину и в этом преступлении, заявив, что погасил уже достаточно крупную часть ущерба.

Когда обвинитель в прениях запросил для господина Прытыкина семь лет колонии, он назвал это наказание «смертным приговором». После вынесения судебного решения предприниматель отказался от комментариев.

Сергей Толмачев, Воронеж