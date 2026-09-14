МегаФон и YADRO (входит в «ИКС Холдинг») запустили сеть 5G на российском оборудовании. Она развернута на время проведения Международного фестиваля молодежи в «Екатеринбург-ЭКСПО». Основой сети стали базовые станции YADRO, созданные на платформе 5G-Ready. В дни проведения фестиваля сеть пятого поколения работает в диапазоне n79. Абоненты МегаФона с совместимыми смартфонами могут подключиться к 5G без предварительной регистрации или специальной настройки устройств.

Главы Anthropic, OpenAI и xAI призвали замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей из-за угрозы захвата нейросетями всего интернета. Инициатор предложения Дарио Амодеи выступил за независимое тестирование систем, единые стандарты безопасности и международное сотрудничество. Идею раскритиковал президент США. Дональд Трамп заявил, что замедление может лишить Америку лидерства в гонке с Китаем.

«Тульский винокуренный завод 1911» (ТВЗ), совладельцем которого является «Росспиртпром», получил декларацию на ввоз вискового дистиллята Dewar’s. Источники “Ъ” считают, что речь идет о контрактном производстве виски Dewar’s в России. Бренд принадлежит Bacardi. ТВЗ и Bacardi уже сотрудничают: с 2023 года на заводе в Туле по лицензии выпускается виски Oakheart.