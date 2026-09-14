В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение о возможных неблагоприятных условиях будет действовать с полуночи и до 8:00 по мск 15 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью температура воздуха в Москве достигнет +6-8 °С, а в центре города дойдет до +12 °С. По области — от +4°С до +9°С. Осадков не ожидается. Днем 15 сентября местами возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до 20°С .