Топ-40 директоров по цифровой трансформации

|Информационные технологии
|1
|Иванов Антон Михайлович
|Технический директор
|«Лаборатория Касперского»
|2
|Щербаков Виталий Андреевич
|Директор департамента по большим данным и развитию дата-продуктов
|«МегаТех»
|3
|Голицын Сергей Алексеевич
|Руководитель направления Т1 Искусственный интеллект
|ИТ-холдинг Т1
|4
|Мацепура Семен Сергеевич
|Директор департамента по технологической трансформации
|Magnit Tech
|5
|Ульянычев Матвей Николаевич
|Директор управления развития продукта
|«СберТех»
|Коммерческие банки
|1
|Рябов Сергей Владимирович
|Старший управляющий директор, директор по AI-трансформации
|«Сбер»
|2
|Зыбина Мария Сергеевна
|Первый вице-президент
|Газпромбанк
|3
|Захаров Алексей Вячеславович
|Старший вице-президент, руководитель блока развития и цифровизации оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей
|Банк ПСБ
|4
|Баттулин Дамир Рашитович
|Директор по развитию цифровых каналов
|Альфа-банк
|5
|Комлик Олег Геннадьевич
|Вице-президент, директор подразделения «Цифровые продукты для бизнеса»
|Банк ДОМ.РФ
|Коммуникационные и рекламные агентства
|1
|Матвеева Татьяна Андреевна
|Исполнительный директор
|МТС AdTech
|Медиа и креативные индустрии
|1
|Балабан Алексей Сергеевич
|Заместитель генерального продюсера, директор по цифровой трансформации
|«Матч ТВ»
|2
|Макаров Сергей Геннадиевич
|Директор дирекции информационных технологий
|Медиагруппа «Россия сегодня»
|3
|Косинский Сергей Сергеевич
|Заместитель генерального директора, глава цифрового блока
|Газпром-Медиа Холдинг
|4
|Чурсин Алексей Александрович
|Корпоративный директор по продукту
|«Шкулёв Холдинг»
|5
|Скалабан Станислав Анатольевич
|Директор по продажам Digital, Директор по развитию сайтов и приложений
|Русская Медиагруппа
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Бусько Виталий Геннадьевич
|Вице-президент по инновациям
|«Норникель»
|2
|Рыболовлев Валерий Юрьевич
|Начальник проектного офиса
|Магнитогорский металлургический комбинат
|Онлайн-платформы
|1
|Колодько Вероника Игоревна
|Управляющий директор
|Портал «Рамблер»
|Профессиональные услуги
|1
|Степченкова Дарья Витальевна
|Директор по цифровой трансформации
|«Инвитро»
|2
|Стояновский Анатолий Александрович
|Директор по цифровой трансформации и технологическим инновациям
|Московская школа управления «Сколково»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Антонян Эмин Андраникович
|Коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов
|«МегаФон»
|2
|Кулаков Алексей Александрович
|Вице-президент по маркетингу и клиентскому опыту
|МТС
|Сельское хозяйство
|1
|Лукинова Вероника Владимировна
|Руководитель R&D-центра
|Агрохолдинг «Степь»
|Сервис
|1
|Чистяков Павел Сергеевич
|Директор по цифровой трансформации
|Rostic's
|Строительство и девелопмент
|1
|Файнблит Татьяна Марковна
|Директор внедрения цифровых сервисов
|ГК А101
|2
|Варназов Лев Александрович
|Заместитель руководителя службы по информационной безопасности
|«Донстрой»
|Торговля
|1
|Умряева Татьяна Владимировна
|Управляющий директор по продукту и данным
|Lamoda
|2
|Чухонцев Александр Александрович
|Директор по поддержке и эффективности бизнеса
|Торговый дом «Перекресток»
|3
|Корыстин Андрей Леонидович
|Директор департамента по развитию продуктов
|Magnit Omni
|4
|Романовская Лариса Владимировна
|Директор по омниканальным продажам
|Аптечная сеть 36,6
|Транспорт
|1
|Чаркин Евгений Игоревич
|Заместитель генерального директора
|РЖД
|Финансовый сектор
|1
|Козак Николай Дмитриевич
|Управляющий директор
|ДОМ.РФ
|2
|Граборов Антон Сергеевич
|Руководитель блока «Цифровой бизнес»
|«Альфа-Капитал»
|3
|Баранова Ирина Ивановна
|Заместитель генерального директора по маркетингу, цифровым продажам и сервису
|НПФ «Газфонд ПН»
|4
|Кузнецов Борис Сергеевич
|Руководитель управление стратегических проектов
|Единый ЦУПИС
|Химическая промышленность
|1
|Рубенчик Антон Владимирович
|Директор по цифровым и информационным технологиям
|СИБУР
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Третьяк Олег Александрович
|Начальник департамента по цифровой трансформации
|«Газпром нефть»
|2
|Сюняева Диана Анатольевна
|Начальник управления цифровой стратегии
|«Росатом»
|3
|Добровинский Александр Сергеевич
|Заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации
|Эн+