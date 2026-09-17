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Топ-40 директоров по цифровой трансформации

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Иванов Антон Михайлович Технический директор «Лаборатория Касперского»
2 Щербаков Виталий Андреевич Директор департамента по большим данным и развитию дата-продуктов «МегаТех»
3 Голицын Сергей Алексеевич Руководитель направления Т1 Искусственный интеллект ИТ-холдинг Т1
4 Мацепура Семен Сергеевич Директор департамента по технологической трансформации Magnit Tech
5 Ульянычев Матвей Николаевич Директор управления развития продукта «СберТех»
Коммерческие банки
1 Рябов Сергей Владимирович Старший управляющий директор, директор по AI-трансформации «Сбер»
2 Зыбина Мария Сергеевна Первый вице-президент Газпромбанк
3 Захаров Алексей Вячеславович Старший вице-президент, руководитель блока развития и цифровизации оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей Банк ПСБ
4 Баттулин Дамир Рашитович Директор по развитию цифровых каналов Альфа-банк
5 Комлик Олег Геннадьевич Вице-президент, директор подразделения «Цифровые продукты для бизнеса» Банк ДОМ.РФ
Коммуникационные и рекламные агентства
1 Матвеева Татьяна Андреевна Исполнительный директор МТС AdTech
Медиа и креативные индустрии
1 Балабан Алексей Сергеевич Заместитель генерального продюсера, директор по цифровой трансформации «Матч ТВ»
2 Макаров Сергей Геннадиевич Директор дирекции информационных технологий Медиагруппа «Россия сегодня»
3 Косинский Сергей Сергеевич Заместитель генерального директора, глава цифрового блока Газпром-Медиа Холдинг
4 Чурсин Алексей Александрович Корпоративный директор по продукту «Шкулёв Холдинг»
5 Скалабан Станислав Анатольевич Директор по продажам Digital, Директор по развитию сайтов и приложений Русская Медиагруппа
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Бусько Виталий Геннадьевич Вице-президент по инновациям «Норникель»
2 Рыболовлев Валерий Юрьевич Начальник проектного офиса Магнитогорский металлургический комбинат
Онлайн-платформы
1 Колодько Вероника Игоревна Управляющий директор Портал «Рамблер»
Профессиональные услуги
1 Степченкова Дарья Витальевна Директор по цифровой трансформации «Инвитро»
2 Стояновский Анатолий Александрович Директор по цифровой трансформации и технологическим инновациям Московская школа управления «Сколково»
Связь и телекоммуникации
1 Антонян Эмин Андраникович Коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФон»
2 Кулаков Алексей Александрович Вице-президент по маркетингу и клиентскому опыту МТС
Сельское хозяйство
1 Лукинова Вероника Владимировна Руководитель R&D-центра Агрохолдинг «Степь»
Сервис
1 Чистяков Павел Сергеевич Директор по цифровой трансформации Rostic's
Строительство и девелопмент
1 Файнблит Татьяна Марковна Директор внедрения цифровых сервисов ГК А101
2 Варназов Лев Александрович Заместитель руководителя службы по информационной безопасности «Донстрой»
Торговля
1 Умряева Татьяна Владимировна Управляющий директор по продукту и данным Lamoda
2 Чухонцев Александр Александрович Директор по поддержке и эффективности бизнеса Торговый дом «Перекресток»
3 Корыстин Андрей Леонидович Директор департамента по развитию продуктов Magnit Omni
4 Романовская Лариса Владимировна Директор по омниканальным продажам Аптечная сеть 36,6
Транспорт
1 Чаркин Евгений Игоревич Заместитель генерального директора РЖД
Финансовый сектор
1 Козак Николай Дмитриевич Управляющий директор ДОМ.РФ
2 Граборов Антон Сергеевич Руководитель блока «Цифровой бизнес» «Альфа-Капитал»
3 Баранова Ирина Ивановна Заместитель генерального директора по маркетингу, цифровым продажам и сервису НПФ «Газфонд ПН»
4 Кузнецов Борис Сергеевич Руководитель управление стратегических проектов Единый ЦУПИС
Химическая промышленность
1 Рубенчик Антон Владимирович Директор по цифровым и информационным технологиям СИБУР
Энергетика и топливный комплекс
1 Третьяк Олег Александрович Начальник департамента по цифровой трансформации «Газпром нефть»
2 Сюняева Диана Анатольевна Начальник управления цифровой стратегии «Росатом»
3 Добровинский Александр Сергеевич Заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации Эн+
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