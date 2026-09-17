Топ-40 директоров по цифровой трансформации

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Иванов Антон Михайлович Технический директор «Лаборатория Касперского» 2 Щербаков Виталий Андреевич Директор департамента по большим данным и развитию дата-продуктов «МегаТех» 3 Голицын Сергей Алексеевич Руководитель направления Т1 Искусственный интеллект ИТ-холдинг Т1 4 Мацепура Семен Сергеевич Директор департамента по технологической трансформации Magnit Tech 5 Ульянычев Матвей Николаевич Директор управления развития продукта «СберТех» Коммерческие банки 1 Рябов Сергей Владимирович Старший управляющий директор, директор по AI-трансформации «Сбер» 2 Зыбина Мария Сергеевна Первый вице-президент Газпромбанк 3 Захаров Алексей Вячеславович Старший вице-президент, руководитель блока развития и цифровизации оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей Банк ПСБ 4 Баттулин Дамир Рашитович Директор по развитию цифровых каналов Альфа-банк 5 Комлик Олег Геннадьевич Вице-президент, директор подразделения «Цифровые продукты для бизнеса» Банк ДОМ.РФ Коммуникационные и рекламные агентства 1 Матвеева Татьяна Андреевна Исполнительный директор МТС AdTech Медиа и креативные индустрии 1 Балабан Алексей Сергеевич Заместитель генерального продюсера, директор по цифровой трансформации «Матч ТВ» 2 Макаров Сергей Геннадиевич Директор дирекции информационных технологий Медиагруппа «Россия сегодня» 3 Косинский Сергей Сергеевич Заместитель генерального директора, глава цифрового блока Газпром-Медиа Холдинг 4 Чурсин Алексей Александрович Корпоративный директор по продукту «Шкулёв Холдинг» 5 Скалабан Станислав Анатольевич Директор по продажам Digital, Директор по развитию сайтов и приложений Русская Медиагруппа Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Бусько Виталий Геннадьевич Вице-президент по инновациям «Норникель» 2 Рыболовлев Валерий Юрьевич Начальник проектного офиса Магнитогорский металлургический комбинат Онлайн-платформы 1 Колодько Вероника Игоревна Управляющий директор Портал «Рамблер» Профессиональные услуги 1 Степченкова Дарья Витальевна Директор по цифровой трансформации «Инвитро» 2 Стояновский Анатолий Александрович Директор по цифровой трансформации и технологическим инновациям Московская школа управления «Сколково» Связь и телекоммуникации 1 Антонян Эмин Андраникович Коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФон» 2 Кулаков Алексей Александрович Вице-президент по маркетингу и клиентскому опыту МТС Сельское хозяйство 1 Лукинова Вероника Владимировна Руководитель R&D-центра Агрохолдинг «Степь» Сервис 1 Чистяков Павел Сергеевич Директор по цифровой трансформации Rostic's Строительство и девелопмент 1 Файнблит Татьяна Марковна Директор внедрения цифровых сервисов ГК А101 2 Варназов Лев Александрович Заместитель руководителя службы по информационной безопасности «Донстрой» Торговля 1 Умряева Татьяна Владимировна Управляющий директор по продукту и данным Lamoda 2 Чухонцев Александр Александрович Директор по поддержке и эффективности бизнеса Торговый дом «Перекресток» 3 Корыстин Андрей Леонидович Директор департамента по развитию продуктов Magnit Omni 4 Романовская Лариса Владимировна Директор по омниканальным продажам Аптечная сеть 36,6 Транспорт 1 Чаркин Евгений Игоревич Заместитель генерального директора РЖД Финансовый сектор 1 Козак Николай Дмитриевич Управляющий директор ДОМ.РФ 2 Граборов Антон Сергеевич Руководитель блока «Цифровой бизнес» «Альфа-Капитал» 3 Баранова Ирина Ивановна Заместитель генерального директора по маркетингу, цифровым продажам и сервису НПФ «Газфонд ПН» 4 Кузнецов Борис Сергеевич Руководитель управление стратегических проектов Единый ЦУПИС Химическая промышленность 1 Рубенчик Антон Владимирович Директор по цифровым и информационным технологиям СИБУР Энергетика и топливный комплекс 1 Третьяк Олег Александрович Начальник департамента по цифровой трансформации «Газпром нефть» 2 Сюняева Диана Анатольевна Начальник управления цифровой стратегии «Росатом» 3 Добровинский Александр Сергеевич Заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации Эн+