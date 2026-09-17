Топ-80 директоров по персоналу

|Информационные технологии
|1
|Алексеева Марина Михайловна
|Директор по работе с персоналом
|«Лаборатория Касперского»
|2
|Петрова Елена Владимировна
|Директор по организационному развитию
|hh.ru
|3
|Королева Лия Александровна
|Директор по персоналу
|МТС Web Services
|4
|Ярошевская Анастасия Владимировна
|Директор по персоналу и организационному развитию
|X5 Tech
|5
|Кучай Анастасия Анатольевна
|Вице-президент по персоналу и образовательным проектам
|VK
|
|Бармина Ирина Владимировна
|Директор по персоналу
|ЛАНИТ
|
|Колесникова Екатерина Владимировна
|Заместитель генерального директора по персоналу
|ИТ-холдинг Т1
|
|Пичугина Наталья Юрьевна
|Директор по персоналу
|«Контур»
|
|Прокушева Екатерина Владимировна
|Директор по персоналу
|«МТС Линк»
|Коммерческие банки
|1
|Ермаков Глеб Валентинович
|Руководитель департамента по работе с персоналом—старший вице-президент ВТБ
|Банк ВТБ
|2
|Исмагулов Марат Равильевич
|HR-директор, заместитель председателя правления
|Альфа-банк
|3
|Капранова Дарья Николаевна
|Вице-президент по управлению персоналом
|МТС-банк
|4
|Литвинова Елена Михайловна
|Директор департамента персонала
|Банк ПСБ
|5
|Рощина Наталья Евгеньевна
|Директор по персоналу и организационному развитию
|ОТП-банк
|Коммуникационные и рекламные агентства
|1
|Путренкова Елена Михайловна
|Директор по персоналу
|Demis Group
|Машиностроение
|1
|Марштупа Елена Александровна
|Директор по персоналу
|Горьковский автозавод
|2
|Бельская Наталия Владимировна
|Директор по организационному развитию и управлению персоналом
|IEK Group
|3
|Ширкин Олег Игоревич
|Директор по персоналу
|АВТОТОР
|Медиа и креативные индустрии
|1
|Егорова Наталия Александровна
|Директор по персоналу
|РБК
|2
|Приезжева Антонина Аркадьевна
|Директор по персоналу
|Газпром-Медиа Холдинг
|3
|Волхонская Светлана Вячеславовна
|Заместитель генерального директора по персоналу
|Национальная Медиа Группа
|4
|Финк Татьяна Евгеньевна
|Директор по персоналу
|«ГПМ Радио»
|5
|Попова Татьяна Владимировна
|Руководитель управления по работе с персоналом
|ГК «Румедиа» (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate)
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Крячкова Дарья Алексеевна
|Вице-президент по кадровой политике
|«Норникель»
|2
|Альбрехт Наталья Александровна
|Заместитель генерального директора по управлению персоналом
|«Русал»
|3
|Полетаева Татьяна Вячеславовна
|Директор по персоналу
|«Северсталь»
|4
|Парфилов Олег Валентинович
|Директор по персоналу
|Магнитогорский металлургический комбинат
|5
|Макарова Ольга Юрьевна
|Заместитель генерального директора — директор по персоналу
|АЛРОСА
|
|Демешкина Анна Сергеевна
|Заместитель генерального директора по управлению персоналом
|Восточная горнорудная компания
|Многопрофильные холдинги
|1
|Король Елена Евгеньевна
|Директор по персоналу
|Askona Life Group
|2
|Львова Анна Анатольевна
|Заместитель генерального директора по работе с персоналом
|«Севергрупп»
|3
|Гладюк Татьяна Владимировна
|Директор по персоналу и организационному развитию
|S8 Сapital
|4
|Сыс Наталия Александровна
|Директор по персоналу и организационному развитию
|ГК «Новард»
|Онлайн-платформы
|1
|Брук Юлия Валерьевна
|HR-директор
|«ВКонтакте»
|2
|Байдина Юлия Викторовна
|HR-директор
|ЦИАН
|3
|Немченко Екатерина Сергеевна
|Управляющий директор по работе с людьми
|«Авито»
|4
|Манджиева Заяна Леонидовна
|Директор по работе с персоналом
|«Банки.ру»
|5
|Вербицкий Евгений Михайлович
|Директор по персоналу / HR-лидер
|«Туту»
|
|Исайчева Анжелика Сергеевна
|Директор по персоналу
|Skillbox
|
|Спирева Кристина Владимировна
|HR-директор
|RWB
|Производство потребительских товаров
|1
|Цветкова Мария Александровна
|Директор по организационному развитию и управлению персоналом
|ГК «Абрау-Дюрсо»
|2
|Коблюк Елена Александровна
|Вице-президент по работе с персоналом
|«Логика молока»
|3
|Трифонова Наталья Георгиевна
|Директор по работе с персоналом и корпоративной культуре
|Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России
|4
|Разинкина Мария Юрьевна
|Директор по работе с персоналом
|«Мултон Партнерс»
|Профессиональные услуги
|1
|Шилова Татьяна Анатольевна
|Директор по персоналу
|«Яков и партнеры»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Ермоленко Роман Александрович
|Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом
|«МегаФон»
|2
|Божков Александр Игоревич
|Вице-президент по управлению персоналом
|МТС
|3
|Кленкина Татьяна Михайловна
|Заместитель генерального директора по кадровым и социальным вопросам
|«Почта России»
|4
|Васильчук Елена Владимировна
|Директор по персоналу
|Mango Office
|Сельское хозяйство
|1
|Хайруллина Ольга Сергеевна
|Директор по персоналу и организационному развитию, член правления
|Группа «Черкизово»
|Сервис
|1
|Ларионова Анна Анатольевна
|Директор департамента управления человеческим капиталом
|Cosmos Hotel Group
|2
|Муромцева Анна Владимировна
|Директор по персоналу
|Rostic's
|3
|Калинина Ксения Игоревна
|Директор по работе с персоналом и организационному развитию
|FUN&SUN
|Страхование
|1
|Невская Виктория Николаевна
|Директор по персоналу
|«Ингосстрах»
|2
|Ефремова Анна Мансуровна
|Директор по работе с персоналом
|«АльфаСтрахование»
|3
|Елина Ирина Сергеевна
|Директор по персоналу
|«Росгосстрах»
|4
|Якушкина Екатерина Алексеевна
|Заместитель генерального директора, директор по персоналу
|СК «Росгосстрах Жизнь»
|Строительство и девелопмент
|1
|Романова Валентина Дмитриевна
|Директор по персоналу
|Level Group
|2
|Иевлева Валерия Валерьевна*
|Вице-президент по управлению персоналом и общим вопросам
|Группа «Эталон»
|3
|Чернуха Андрей Викторович
|Заместитель генерального директора, руководитель направления «Персонал и организационное развитие»
|«Галс-Девелопмент»
|4
|Уржумова Елена Алексеевна
|Директор по персоналу
|ГК А101
|5
|Кундузбаев Рустам Ахтямович
|Директор по персоналу и организационному развитию, руководитель департамента управления персоналом
|«Донстрой»
|
|Горчакова Александра Юрьевна
|Директор по персоналу
|Группа «Самолет»
|Торговля
|1
|Адлейба Ксения Анатольевна
|Директор по персоналу и организационному развитию
|Торговый дом «Перекресток»
|2
|Конева Татьяна Юрьевна
|Директор по персоналу
|Hoff
|3
|Соколова Василина Евгеньевна
|Директор по трансформации и людям
|Sokolov
|4
|Васильева Ксения Валерьевна
|Вице-президент по персоналу
|Inventive Retail Group
|5
|Бетина Полина Ивановна
|Директор по персоналу
|Аптечная сеть 36,6
|
|Белых Кира Владимировна
|Директор по персоналу
|Magnit Omni
|
|Веселова Наталья Юрьевна
|Заместитель генерального директора по управлению персоналом
|«Ригла»
|
|Джерих Юлия Викторовна
|Директор по персоналу
|«Чижик»
|
|Спивак Екатерина Сергеевна
|Директор по персоналу
|«Детский мир»
|Транспорт
|1
|Перфильев Илья Владимирович
|Заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию
|«Аэрофлот»
|2
|Саратов Сергей Юрьевич
|Заместитель генерального директора, начальник Департамента управления персоналом
|РЖД
|3
|Ермак Мария Александровна
|Директор по персоналу
|«Воздушные ворота Северной столицы»
|Фармацевтика
|1
|Амосов Александр Евгеньевич
|Заместитель генерального директора по организационной трансформации и персоналу
|Biocad
|Финансовый сектор
|1
|Григорьян Юрий Сергеевич
|Управляющий директор
|«Альфа-Капитал»
|2
|Поднебесный Сергей Александрович
|Директор по персоналу
|«Альфа-Деньги»
|3
|Леонтьева Гульнара Фердинандовна
|Директор департамента управления персоналом
|НПФ «Эволюция»
|Химическая промышленность
|1
|Рассказов Данил Владимирович
|Директор по управлению персоналом
|СИБУР