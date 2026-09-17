Топ-80 директоров по персоналу

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Алексеева Марина Михайловна Директор по работе с персоналом «Лаборатория Касперского» 2 Петрова Елена Владимировна Директор по организационному развитию hh.ru 3 Королева Лия Александровна Директор по персоналу МТС Web Services 4 Ярошевская Анастасия Владимировна Директор по персоналу и организационному развитию X5 Tech 5 Кучай Анастасия Анатольевна Вице-президент по персоналу и образовательным проектам VK Бармина Ирина Владимировна Директор по персоналу ЛАНИТ Колесникова Екатерина Владимировна Заместитель генерального директора по персоналу ИТ-холдинг Т1 Пичугина Наталья Юрьевна Директор по персоналу «Контур» Прокушева Екатерина Владимировна Директор по персоналу «МТС Линк» Коммерческие банки 1 Ермаков Глеб Валентинович Руководитель департамента по работе с персоналом—старший вице-президент ВТБ Банк ВТБ 2 Исмагулов Марат Равильевич HR-директор, заместитель председателя правления Альфа-банк 3 Капранова Дарья Николаевна Вице-президент по управлению персоналом МТС-банк 4 Литвинова Елена Михайловна Директор департамента персонала Банк ПСБ 5 Рощина Наталья Евгеньевна Директор по персоналу и организационному развитию ОТП-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Путренкова Елена Михайловна Директор по персоналу Demis Group Машиностроение 1 Марштупа Елена Александровна Директор по персоналу Горьковский автозавод 2 Бельская Наталия Владимировна Директор по организационному развитию и управлению персоналом IEK Group 3 Ширкин Олег Игоревич Директор по персоналу АВТОТОР Медиа и креативные индустрии 1 Егорова Наталия Александровна Директор по персоналу РБК 2 Приезжева Антонина Аркадьевна Директор по персоналу Газпром-Медиа Холдинг 3 Волхонская Светлана Вячеславовна Заместитель генерального директора по персоналу Национальная Медиа Группа 4 Финк Татьяна Евгеньевна Директор по персоналу «ГПМ Радио» 5 Попова Татьяна Владимировна Руководитель управления по работе с персоналом ГК «Румедиа» (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate) Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Крячкова Дарья Алексеевна Вице-президент по кадровой политике «Норникель» 2 Альбрехт Наталья Александровна Заместитель генерального директора по управлению персоналом «Русал» 3 Полетаева Татьяна Вячеславовна Директор по персоналу «Северсталь» 4 Парфилов Олег Валентинович Директор по персоналу Магнитогорский металлургический комбинат 5 Макарова Ольга Юрьевна Заместитель генерального директора — директор по персоналу АЛРОСА Демешкина Анна Сергеевна Заместитель генерального директора по управлению персоналом Восточная горнорудная компания Многопрофильные холдинги 1 Король Елена Евгеньевна Директор по персоналу Askona Life Group 2 Львова Анна Анатольевна Заместитель генерального директора по работе с персоналом «Севергрупп» 3 Гладюк Татьяна Владимировна Директор по персоналу и организационному развитию S8 Сapital 4 Сыс Наталия Александровна Директор по персоналу и организационному развитию ГК «Новард» Онлайн-платформы 1 Брук Юлия Валерьевна HR-директор «ВКонтакте» 2 Байдина Юлия Викторовна HR-директор ЦИАН 3 Немченко Екатерина Сергеевна Управляющий директор по работе с людьми «Авито» 4 Манджиева Заяна Леонидовна Директор по работе с персоналом «Банки.ру» 5 Вербицкий Евгений Михайлович Директор по персоналу / HR-лидер «Туту» Исайчева Анжелика Сергеевна Директор по персоналу Skillbox Спирева Кристина Владимировна HR-директор RWB Производство потребительских товаров 1 Цветкова Мария Александровна Директор по организационному развитию и управлению персоналом ГК «Абрау-Дюрсо» 2 Коблюк Елена Александровна Вице-президент по работе с персоналом «Логика молока» 3 Трифонова Наталья Георгиевна Директор по работе с персоналом и корпоративной культуре Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России 4 Разинкина Мария Юрьевна Директор по работе с персоналом «Мултон Партнерс» Профессиональные услуги 1 Шилова Татьяна Анатольевна Директор по персоналу «Яков и партнеры» Связь и телекоммуникации 1 Ермоленко Роман Александрович Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФон» 2 Божков Александр Игоревич Вице-президент по управлению персоналом МТС 3 Кленкина Татьяна Михайловна Заместитель генерального директора по кадровым и социальным вопросам «Почта России» 4 Васильчук Елена Владимировна Директор по персоналу Mango Office Сельское хозяйство 1 Хайруллина Ольга Сергеевна Директор по персоналу и организационному развитию, член правления Группа «Черкизово» Сервис 1 Ларионова Анна Анатольевна Директор департамента управления человеческим капиталом Cosmos Hotel Group 2 Муромцева Анна Владимировна Директор по персоналу Rostic's 3 Калинина Ксения Игоревна Директор по работе с персоналом и организационному развитию FUN&SUN Страхование 1 Невская Виктория Николаевна Директор по персоналу «Ингосстрах» 2 Ефремова Анна Мансуровна Директор по работе с персоналом «АльфаСтрахование» 3 Елина Ирина Сергеевна Директор по персоналу «Росгосстрах» 4 Якушкина Екатерина Алексеевна Заместитель генерального директора, директор по персоналу СК «Росгосстрах Жизнь» Строительство и девелопмент 1 Романова Валентина Дмитриевна Директор по персоналу Level Group 2 Иевлева Валерия Валерьевна* Вице-президент по управлению персоналом и общим вопросам Группа «Эталон» 3 Чернуха Андрей Викторович Заместитель генерального директора, руководитель направления «Персонал и организационное развитие» «Галс-Девелопмент» 4 Уржумова Елена Алексеевна Директор по персоналу ГК А101 5 Кундузбаев Рустам Ахтямович Директор по персоналу и организационному развитию, руководитель департамента управления персоналом «Донстрой» Горчакова Александра Юрьевна Директор по персоналу Группа «Самолет» Торговля 1 Адлейба Ксения Анатольевна Директор по персоналу и организационному развитию Торговый дом «Перекресток» 2 Конева Татьяна Юрьевна Директор по персоналу Hoff 3 Соколова Василина Евгеньевна Директор по трансформации и людям Sokolov 4 Васильева Ксения Валерьевна Вице-президент по персоналу Inventive Retail Group 5 Бетина Полина Ивановна Директор по персоналу Аптечная сеть 36,6 Белых Кира Владимировна Директор по персоналу Magnit Omni Веселова Наталья Юрьевна Заместитель генерального директора по управлению персоналом «Ригла» Джерих Юлия Викторовна Директор по персоналу «Чижик» Спивак Екатерина Сергеевна Директор по персоналу «Детский мир» Транспорт 1 Перфильев Илья Владимирович Заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию «Аэрофлот» 2 Саратов Сергей Юрьевич Заместитель генерального директора, начальник Департамента управления персоналом РЖД 3 Ермак Мария Александровна Директор по персоналу «Воздушные ворота Северной столицы» Фармацевтика 1 Амосов Александр Евгеньевич Заместитель генерального директора по организационной трансформации и персоналу Biocad Финансовый сектор 1 Григорьян Юрий Сергеевич Управляющий директор «Альфа-Капитал» 2 Поднебесный Сергей Александрович Директор по персоналу «Альфа-Деньги» 3 Леонтьева Гульнара Фердинандовна Директор департамента управления персоналом НПФ «Эволюция» Химическая промышленность 1 Рассказов Данил Владимирович Директор по управлению персоналом СИБУР