В уфимском воздухе в выходные выявили повышенную концентрацию сероводорода

12 сентября в Уфе выявлено повышенное загрязнение воздуха, говорится в отчете Башгидрометцентра.

Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ обнаружил наблюдательный пост на улице Ульяновых (в Черниковке). В 7 утра в содержание изопропилбензола в 1,1 раза превысило верхний допустимый предел. В то же время содержание сероводорода превысило ПДК в 1,5 раза.

Уровень загрязнения воздуха 11 и 13 сентября оценен как низкий.

Идэль Гумеров