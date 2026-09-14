Проезд в тюменских автобусах будет стоить 25 рублей при оплате через приложение

В Тюмени до конца года при оплате проезда в автобусах через приложение Яндекс Go будет действовать скидка: билет будет стоить 25 руб. Об этом сообщил мэр Максим Афанасьев в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Для сравнения: при оплате банковской картой билет стоит 37 руб., наличными — 42 руб. «Скидка будет действовать в автобусах ТПАТП № 1, а это 93 маршрута. До конца месяца оплата проезда таким способом появится и на других направлениях города»,— написал глава города.

Чтобы купить билет через Яндекс Go, необходимо включить Bluetooth на телефоне, открыть раздел «Транспорт» в приложении и выбрать нужный автобус. Деньги спишутся с банковской карты, привязанной к аккаунту, а электронный билет сохранится в разделе «Мой билет».

Полина Бабинцева