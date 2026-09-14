13 торговых точек Удмуртии нарушили запрет на продажу алкоголя в День трезвости

В 13 точках общепита в Удмуртии выявили нарушения правил оборота алкоголя во Всероссийский день трезвости 11 сентября, сообщили в минпромторге республики. Всего было проверено 619 предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

В числе нарушений — продажа алкоголя вне рамок услуг общественного питания и реализация спиртного подростку. Нарушения обнаружили в пяти объектах Ижевска, трех барах Можги, кафе «Бочка» в Глазове, магазине «Италмас» в Кезском районе, магазине «Радуга» в Воткинске, а также в торговых точках Завьяловского и Юкаменского районов.

По всем фактам возбуждены административные дела. Нарушителям грозит штраф до 300 тыс. руб. После рейдов в минпромторге заявили, что теперь при нарушениях будет оперативно приостанавливаться лицензия на алкоголь, а впоследствии она будет аннулироваться через суд.

В прошлый раз в Удмуртии розничная продажа алкоголя была запрещена 1 сентября. Тогда правоохранители совместно с представителями ведомства проверили почти 500 торговых точек, в 17 из них выявили нарушения.