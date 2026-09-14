Музыкальный конкурс «Заводовидение» пройдет в Ижевске 19 сентября

Конкурс хоров предприятий оборонно-промышленного комплекса «Заводовидение-2026. Битва хоров» (6+) состоится на Центральной площади Ижевска 19 сентября в 19:00. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В конкурсе выступят 11 коллективов. ИЭМЗ «Купол» выдвинул сразу три хора. Среди предприятий с самыми массовыми коллективами — «Аксион» и «Ижевский механический завод».

Каждый представит песню о своем предприятии и композицию на свободную тему. Победителя определят по совокупности оценок жюри и голосов зрителей. Отдать свой голос можно будет с помощью СМС.

В рамках конкурса также объявят победителей в номинациях за лучший вокал, самое зрелищное выступление, приз зрительских симпатий, лучший текст и самый массовый хор. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня оружейника.

Впервые «Заводовидение» провели в Ижевске в 2025 году. Тогда в финал вышли 13 конкурсантов. Гран-при получил Воткинский завод.