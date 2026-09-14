В Самарской области губернатор отметил недостаточно высокие показатели по количеству волонтеров
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX сообщил, что показатели по вовлечению в добровольческую и общественную деятельность в регионе недостаточно высокие. В области 286 тыс. волонтеров.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
«Надо исправлять. Для этого у нас есть ресурсы: профильный региональный закон, 25 Добро.Центров, цифровая платформа “Добро.рф”. Но главное — не количество зарегистрированных, а насколько человек может реально включиться в эту деятельность. Именно поэтому важно выстраивать системную работу на местах, развивать направление», — отмечает Вячеслав Федорищев.
Глава региона поручил министру молодежной политики до 1 октября проработать предложения волонтерских организаций и представить решения.
Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2030 году не менее 45% молодых людей были вовлечены в добровольческую и общественную деятельность.