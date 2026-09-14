«Россети Тюмень» направили 8,4 млн рублей на капитальный ремонт ЛЭП в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый капремонт двухцепной высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в ХМАО-Югре, что повысило надежность электроснабжения крупного нефтяного месторождения. На проведение работ системообразующая территориальная сетевая организация направила более 8,4 млн рублей.

В рамках подготовки ЛЭП к осенне-зимнему периоду специалисты «Россети Тюмень» выправили три опоры и установили 630 гасителей вибрации, которые обеспечат дополнительную устойчивость провода и грозозащитного троса к высоким ветровым нагрузкам. Для сохранения орнитофауны и снижения рисков возможных технологических нарушений работники компании смонтировали на объекте птицезащитные устройства (ПЗУ). ПЗУ оснастили пролеты энерготранзита в пойменной местности, которая, как правило, является естественной кормовой базой для многих видов пернатых.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке электросетевого комплекса ХМАО-Югры к предстоящему периоду максимальных нагрузок. Энергетики используют технические решения, адаптированные к особенностям региона: зимой температура воздуха здесь может опускаться ниже 50 градусов, а порывы ветра превышать 25 м/с. Выполненный ремонт повысил надежность электроснабжения центра добычи углеводородов, а также населенного пункта и пяти социально значимых объектов.

АО «Россети Тюмень»