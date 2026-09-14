Пермский производитель спортивной обуви объявил о закрытии последнего розничного магазина

Пермская обувная фабрика «Трек» сообщила о закрытии последнего розничного магазина, расположенного по адресу: ул. Куйбышева, 115б. Об этом компания сообщила на своей странице в социальной сети. В компании «Трек» отметили, что магазин по этому адресу проработал более 15 лет. «Всего в Перми у нас было восемь магазинов, а также в Тюмени, в Екатеринбурге, два магазина в Москве. Но эпоха уличного ритейла подошла к концу, ей на смену пришел e-com»,— пояснили в компании. Сейчас магазин объявил о распродаже оставшихся товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

ООО «Трек» управляет обувной фабрикой группы компаний «А.В.Т.-Спорт». Компания принадлежит Алексею Тарасенко. Согласно сайту «А.В.Т.-Спорт», компания создана в 1993 году. Холдинг производит лыжные ботинки, коньки для массового катания, туристическую обувь, экипировку для командных видов спорта, единоборств, художественной гимнастики, аксессуары для активного отдыха (ледянки и тюбинги). На фабриках в Перми и Березниках компания производит велосипеды и горные велосипеды Black Aqua. В 2024 году холдинг открыл производственную точку в Узбекистане, новые производства в Кунгуре и Лысьве.

Напомним, в конце прошлого года появилась информация о финансовых трудностях компании. На своей странице в социальной сети «Трек» разместил информацию о сборе средств для покрытия долгов по налоговым платежам. В компании опасались закрытия фабрики.