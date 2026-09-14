Замглавы госжилнадзора Башкирии оштрафовали за отписку

Мировой судья по участку №4 Советского района Уфы оштрафовала заместителя председателя госжилнадзора Ивана Белоусова на 5 тыс. руб. за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ), узнал «Ъ-Уфа» от информированных источников. Информацию подтвердили в секретариате суда.

Поводом для взыскания стала проверка прокуратуры Уфы, которая отреагировала на жалобу общественника Альберта Рахматуллина. По мнению надзорного ведомства, господин Белоусов не дал должного ответа на доводы активиста о несогласии с перспективами застройки квартала в районе улицы Рихарда Зорге, 33. По этому адресу находился ныне снесенный центр социальной поддержки населения.

Ответчик на заседании вину не признал, но просил назначить наказание в виде предупреждения, отметив, что дал общественнику полный и исчерпывающий ответ.

Суд решил, что заместитель председателя госжилнадзора не обеспечил своевременное рассмотрение обращения, не провел контрольно-надзорное мероприятие и не принял мер по устранению возможных нарушений. Учитывая, что ранее господин Белоусов обходился предупреждением за аналогичное нарушение, мировой судья назначил ему штраф.

Идэль Гумеров